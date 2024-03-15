Adnan Oktar'ın cezaevi günlükleri... "Erkek avukatları, kadın avukatları kamufle etmek için kullanıyor"

Suç örgütü lideri Adnan Oktar'ın cezaevinde yaşadıkları deşifre oldu. Kendisiyle görüşen bir avukatın anlattıklarına göre Oktar, erkek avukatlarla kadın avukatları kamufle etmek için görüşüyor. Oktar'ın umudunun tükenmediği ve planlamalarının kısa ceza yatan mahkum edasında olduğunu söyleyen avukat "Kendisinin mağlup edildiğini düşünmüyor. Kadınlarının kıskanılmasından dolayı olayların başına geldiğini düşünüyor" dedi. Avukat, Oktar'ın cezaevinde güçlü olduğunu da söyleyerek "Bu şahıs, lokanta gibi cezaevi yönetiminden yemek sipariş edebilen, buna gücünü ve haddini bildirebilen bir adam" ifadelerini kullandı.

Silahlı suç örgütü yöneticisi Adnan Oktar, 11 Temmuz 2018'de beraberindeki 176 kişi ile "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "çocukların cinsel istismarı", "cinsel saldırı" ve "siyasi ve askeri casusluk" dâhil birçok suç iddiasıyla gözaltına alınmış ve Oktar 18 Temmuz 2018'de çıkarıldığı mahkemede tutuklanmıştı. Silivri Cezaevi'ne konan Oktar burada bir süre kalmıştı.

8 bin 658 yıl hapis cezası alan Adnan Oktar cezaevinde de rahat durmamış, Erzurum'dan Van'a sürgün yemişti.

'INSTAGRAM ÜZERİNDEN ULAŞTIM'

CNN TÜRK'te yer alan habere göre, Erzurum’da cezaevinde görüşen avukatlardan biri Oktar'ın cezaevindeki yaşamını deşifre etti.

Avukat, kendisine nasıl ulaşıldığına ve görüşmelere nasıl başladığına dair, “Ben genç avukattım ilk görüşmeye başladığım zaman. O an için benim ilgimi çekti en azından bir seferlik de olsa görüşmek istedim. Instagram üzerinden, o sayfalar üzerinden iletişim kurdum ve o şekilde beni programlarına dahil ettiler bir görüşe gittim daha sonrası zaten kendisinin davetleriyle oldu, kendi tekrar görüşmek istedi” ifadelerini kullandı.

AVUKATLARINA 'PRENSESLERİM' DİYOR

Bu genç avukatlardan ‘Prenseslerim, kraliçelerim’ diye bahsediyor.

Oktar ve örgütünün avukatlar ile nasıl iletişim kurduğu tek tek ortaya çıktı. “Hemen alınıyorsunuz, götürülüyorsunuz. Daha sonra istediğiniz yere bırakılıyorsunuz. Ödemeleri yapan birisi var yüz yüze görüşüyorsunuz, ödemeler elden yapılıyor. Kadınlara ve hayata ilgisi devam ediyor, hayatla ilgili planları var. Kendisinin mağlup edildiğini düşünmüyor. Kadınlarının kıskanılmasından dolayı olayların başına geldiğini düşünüyor.”

Oktar’ın, Erzurum’da cezaevinde kaldığı dönemde yaklaşık 1 ayda, 21 kadın avukatla yüzlerce kez görüştüğü belirlenmişti.

YEMEK SİPARİŞ EDİYOR

Avukat konuya ilişkin sözlerine şu şekilde devam etti:

Adnan Oktar, görüş esnasında kameralarla ilgili muhabbet geçiyor. Arkadaşım ifşa olmasın, detay anlatmayacağım. Gardiyan kameralı odaya almak istiyor, kabul etmiyor ‘Kamera açılmayacak’ diyor. Buna müsaade etmeyeceğini belirtiyor. Bu şekilde tavırla cezaevindeki memurlara cevap veriyor. Cevap verecek kadar güçlü cezaevinde. Avukatların oraya rahat gelişinin sebebi kameraların kayıtta olmaması. Kameraların kayda girmesine müsaade etmiyorum diye ifadeler kullanıyor. Bu şahıs, lokanta gibi cezaevi yönetiminden yemek sipariş edebilen, buna gücünü ve haddini bildirebilen bir adam.

ERKEKLERLE KADINLARI KAMUFLE EDİYOR

Avukat, Adnan Oktar'ın erkek avukatlarla görüşme sebebini de anlattı.

Ben görüşmelerimizin sayısını bilmiyorum sayısı çoktur. 2 seneye yakın en azından ayda 1 kez görüştüm. Kadın olmadığım için seyrek görüştü. Erkeklerle, kadınları kamufle ediyor, ‘Ben erkek avukat da çağırıyorum’ şeklinde gösteriyor. Kendisinin umudu tükenmemiş, planlamaları kısa bir ceza yatan mahkum edasında. Öyle hayaller kuruyor.