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AFAD duyurdu, Bolu'da deprem oldu! İşte ilk veriler...

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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AFAD duyurdu, Bolu&#039;da deprem oldu! İşte ilk veriler...
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Son deprem Bolu'da meydana geldi. AFAD gece yarısı gerçekleşen şiddetli sarsıntı sonrası ilk verileri internet sitesi üzerinden paylaştı, işte son durum.

Yurdun dört bit yanından yürekleri ağza getiren haberler gelmeye devam ediyor. Son olarak Bolu sallandı, AFAD merkezde gerçekleşen kuvvetli sarsıntıya ilişkin ilk verileri paylaştı. 

AFAD duyurdu, Bolu'da deprem oldu! İşte ilk veriler... - 1. Resim

BOLU'DA 3,9 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM OLDU

AFAD verilerine göre Bolu'da saat 01.13 sularında 3.9 büyüklüğünde deprem oldu. Yerin 8.15 kilometre derinliğinde oluşan sarsıntı, şehir merkezinde ve çevre ilçelerde hissedildi. Deprem birkaç saniye boyunca etkili oldu.

AFAD duyurdu, Bolu'da deprem oldu! İşte ilk veriler... - 2. Resim

İNSANLAR UYKUDAN UYANDI

Gece uykuda yakalanan vatandaşlar, sarsıntının ardından kısa süreli panik yaşadı. Deprem anlarında yaşadıklarını anlatan Bahadır İnce, "5-6 saniye sürdü. Biraz salladı, biter bitmez dışarıya attık kendimizi. Daha önce burada bir deprem daha yaşadım, o kadar değildi bu" dedi.

Elazığ'da deprem oldu! AFAD ve Kandilli ilk verileri duyurdu - 1. Resim

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek mümkün. AFAD tarafından yayımlanan listede İzmir, İstanbul, Malatya Kahramanmaraş, Hatay, Düzce, Muğla, Tokat, Bingöl, Manisa ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİNE BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ...

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ...

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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