AFAD duyurdu, Bolu'da deprem oldu! İşte ilk veriler...

Son deprem Bolu'da meydana geldi. AFAD gece yarısı gerçekleşen şiddetli sarsıntı sonrası ilk verileri internet sitesi üzerinden paylaştı, işte son durum.

Yurdun dört bit yanından yürekleri ağza getiren haberler gelmeye devam ediyor. Son olarak Bolu sallandı, AFAD merkezde gerçekleşen kuvvetli sarsıntıya ilişkin ilk verileri paylaştı.

BOLU'DA 3,9 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM OLDU

AFAD verilerine göre Bolu'da saat 01.13 sularında 3.9 büyüklüğünde deprem oldu. Yerin 8.15 kilometre derinliğinde oluşan sarsıntı, şehir merkezinde ve çevre ilçelerde hissedildi. Deprem birkaç saniye boyunca etkili oldu.

İNSANLAR UYKUDAN UYANDI

Gece uykuda yakalanan vatandaşlar, sarsıntının ardından kısa süreli panik yaşadı. Deprem anlarında yaşadıklarını anlatan Bahadır İnce, "5-6 saniye sürdü. Biraz salladı, biter bitmez dışarıya attık kendimizi. Daha önce burada bir deprem daha yaşadım, o kadar değildi bu" dedi.

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek mümkün. AFAD tarafından yayımlanan listede İzmir, İstanbul, Malatya Kahramanmaraş, Hatay, Düzce, Muğla, Tokat, Bingöl, Manisa ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.