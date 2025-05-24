AFAD duyurdu! İzmir'de korkutan deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İzmir'de 3,7 büyüklüğünde bir deprem olduğunu duyurdu.

AFAD, saat 13.52'de merkez üssü İzmir körfezi olan 3,7 büyüklüğünde bir deprem olduğunu açıkladı.

Sarsıntının yerin 9.9 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirtildi.

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞIMLAR YAPILDI

Sarsıntıyı hissedenler ise sosyal medyada çok sayıda yorum yaptı. Bazı kullanıcılar depremle ilgili yaptıkları paylaşımlarda "Salladı bir tur", "Deprem bayağı bir titretti", "Sallandık" ifadelerini kullandı.

KANDİLLİ'DEN AÇIKLAMA

Kandilli ise depremin merkez üssünü İzmir Foça olarak açıklarken, büyüklüğünün 3,6 olduğunu bildirdi.