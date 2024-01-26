AFAD duyurdu, Kahramanmaraş'ta korkutan deprem!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre Kahramanmaraş 3.8 büyüklüğünde deprem ile sarsıldı. Deprem, Elbistan ilçesinde meydana geldi.

Türkiye beşik gibi sallanmaya devam ediyor. 6 Şubat Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 11 ilde büyük bir felakete yol açan asrın depreminin ardından Kahramanmaraş'ta korkutan artçı sarsıntılar gelmeye devam ediyor.

KAHRAMANMARAŞ'TA KORKUTAN DEPREM

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından payşaılan verilere göre, Elbistan'da saat 21.25'te 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yerin 7 kilometre derinliğindeki deprem kentte paniğe sebep oldu.

KANDİLLİ 3.7 OLARAK AÇIKLADI

Kandilli Rasathanesi, depremin 3.7 büyüklüğünde ve yerin 3.9 kilometre derinliğinde olduğunu duyurdu.

SON DEPREMLER LİSTESİ

Öte yandan yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.