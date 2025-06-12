AFAD duyurdu, son deprem Sivas'ta oldu! İşte ilk veriler...

Son deprem Sivas'ta kaydedildi. AFAD ve Kandilli rasathanesi Gürün merkezli sarsıntıya ilişkin ilk verileri internet siteleri üzerinden paylaştı. Son depremler listesinde İstanbul'da devam eden artçılar dikkat çekti.

İstanbul'da gece yarısı meydana gelen 3,5 büyüklüğündeki depremin ardından artçılar devam etti. AFAD ve Kandilli rasathanesi internet siteleri üzerinden son gelişmeleri dakika dakika paylaştı. Bir korkutan haber de Sivas'tan geldi.

Kandilli Rasathanesi Sivas'ta saat 06:03 sularında bir deprem olduğunu duyurdu. Gürün merkezli sarsıntının şiddeti 3 olarak duyuruldu. Deprem yerin 7 kilometre derinliğinde kaydedildi. Hisseden bazı vatandaşlar kısa süreli panik yaşarken olumsuz bir durum yaşanmadı.

İSTANBUL DA SALLANDI

Öte yandan dün gece saat saat 02.33'te Marmara Denizi'nde 3,5 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti. Sarsıntı sonrası zaten büyük bir deprem endişesi yaşayan bölge halkı paniğe kapıldı. Olumsuz bir durum yaşanmadı fakat Büyükçekmece ve Silivri'de hissedilen çok sayıda artı deprem meydana geldi.

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek mümkün. AFAD tarafından yayımlanan listede İzmir, İstanbul, Malatya Kahramanmaraş, Hatay, Düzce, Muğla, Tokat, Bingöl, Manisa ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.