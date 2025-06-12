Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > AFAD duyurdu, son deprem Sivas'ta oldu! İşte ilk veriler...

AFAD duyurdu, son deprem Sivas'ta oldu! İşte ilk veriler...

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
AFAD duyurdu, son deprem Sivas&#039;ta oldu! İşte ilk veriler...
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Son deprem Sivas'ta kaydedildi. AFAD ve Kandilli rasathanesi Gürün merkezli sarsıntıya ilişkin ilk verileri internet siteleri üzerinden paylaştı. Son depremler listesinde İstanbul'da devam eden artçılar dikkat çekti.

İstanbul'da gece yarısı meydana gelen 3,5 büyüklüğündeki depremin ardından artçılar devam etti. AFAD ve Kandilli rasathanesi internet siteleri üzerinden son gelişmeleri dakika dakika paylaştı. Bir korkutan haber de Sivas'tan geldi. 

Kandilli Rasathanesi Sivas'ta saat 06:03 sularında bir deprem olduğunu duyurdu. Gürün merkezli sarsıntının şiddeti 3 olarak duyuruldu. Deprem yerin 7 kilometre derinliğinde kaydedildi. Hisseden bazı vatandaşlar kısa süreli panik yaşarken olumsuz bir durum yaşanmadı. 

AFAD duyurdu, son deprem Sivas'ta oldu! İşte ilk veriler... - 1. Resim

İSTANBUL DA SALLANDI

Öte yandan dün gece saat  saat 02.33'te Marmara Denizi'nde 3,5 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti. Sarsıntı sonrası zaten büyük bir deprem endişesi yaşayan bölge halkı paniğe kapıldı. Olumsuz bir durum yaşanmadı fakat Büyükçekmece ve Silivri'de hissedilen çok sayıda artı deprem meydana geldi. 

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek mümkün. AFAD tarafından yayımlanan listede İzmir, İstanbul, Malatya Kahramanmaraş, Hatay, Düzce, Muğla, Tokat, Bingöl, Manisa ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor. 

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİNE BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ...

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ...

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Adana'da kan donduran suikast! Arabasında beklerken kurşuna dizildi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Hacı adaylarının dönüş yolundaki kutlu durağı! Medine’ye huzura gidiyorlar - GündemHacı adaylarının kutlu durağı! Medine’ye huzura gidiyorlarFerdi Zeyrek'in ardından tekrar gündemde! Site, SPA ve oteller... Risk çok büyük - GündemSite, SPA ve oteller... Risk çok büyük!"Bazı bakanlıklarda sistem revizyonu" iddiası! 3 bakanlık kendi içlerinde birleşecek - GündemBazı bakanlıklarda 'sistem revizyonu' iddiası!Kılıçdaroğlu ekibi liste hazırlığına başladı! Canlı yayında CHP'yi karıştıracak iddia - GündemKılıçdaroğlu ekibi liste hazırlığına başladıCumhuriyet'in alay konusu olan haberi bir kez daha gündemde! "Kalorifer peteği" dedikleri KAAN'dan tarihi başarı - Gündem"Kalorifer peteği" dedikleri KAAN'dan tarihi başarıİmamoğlu yargıya hesaptan kaçıyor! Avukatları ile duruşmaya katılmayacak - Gündemİmamoğlu yargıya hesaptan kaçıyor!
Sonraki Haber Yükleniyor...