Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Afyonkarahisar'da ambulansla otomobil çarpıştı! Yaralılar var

Afyonkarahisar'da ambulansla otomobil çarpıştı! Yaralılar var

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Afyonkarahisar&#039;da ambulansla otomobil çarpıştı! Yaralılar var

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Afyonkarahisar'da ambulans ile otomobil kazaya karıştı. Kazada 2 si ağır 5 kişi yaralandı.

Kaza, Bolvadin ilçesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.S. (39) idaresindeki 03 BG 966 plakalı ambulans, sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen 03 ANG 611 plakalı otomobille çarpıştı. 

Afyonkarahisar'da ambulansla otomobil çarpıştı! Yaralılar var - 1. Resim

Çarpışmanın etkisi ile savrulan araçlar şarampole düşerek durabildi. Kazada, ambulans sürücüsü ile araçtaki hemşireler Ö.T., (39) S.T. (26) ve otomobildeki A.T. (65) ile Y.T. (20) yaralandı. Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye sevk edilen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan A.T. ile Y.T.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Afyonkarahisar'da ambulansla otomobil çarpıştı! Yaralılar var - 2. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İzmir'de Göztepe'nin bileği bükülmüyor! 13 maçlık seri...
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
12 yıl sonra Türkiye'ye gelen Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'yi Cumhurbaşkanı Erdoğan karşıladı - GündemSisi 12 yıl sonra Türkiye'deDenizli'de alkollü gençler güvenlik kamerasını "Rahatsız etmeye hakkı yok" diyerek kırdı - GündemGüvelik kamerasını kırdılar! Tiyatro gibi olayBakan Ersoy İran Kültür ve İslami İletişim Bakanı İmanipur ile görüştü - Gündemİran'la "kültürel işbirliği" görüşmesi yapıldıMSB paylaştı! Teröristlerin inleri böyle vuruldu - GündemMSB paylaştı! Teröristlerin inleri böyle vurulduKadın girişimcilere örnek oldu! 10 koyunu, 2 bin koyuna çıkardı - GündemKadınlara örnek oldu! 10 koyunu, 2 bin koyuna çıkardıNarin'in amcasının sildiği yazışmalar ortaya çıktı! "Şüphelendiğiniz kimse yok mu?" sorusuna cevabı dikkat çekti - GündemNarin'in amcasının sildiği yazışmalar ortaya çıktı!
Sonraki Haber Yükleniyor...