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Ambulans kaygan yolda kontrolden çıktı! Devrilen araçta 4 kişi yaralandı

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Ambulans kaygan yolda kontrolden çıktı! Devrilen araçta 4 kişi yaralandı

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Ordu’da yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan ambulans devrildi. Araç içindeki şoför, hemşire, hasta ve hasta yakını yaralandı.

Ordu’da, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan ambulansın yan yatması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

AMBULANS DEVRİLDİ, İÇİNDEKİ HERKES YARALANDI

Kaza, Altınordu ilçesi Yemişli Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ordu İl Sağlık Müdürlüğü’ne ait olan ve M.C.O.’nun (27) kullandığı 52 RE 451 plakalı ambulans, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak yan yattı. Kazada ambulans sürücüsü ile birlikte L.K.Ü. (27) isimli hemşire, S.O. (80) isimli hasta ve H.O. (72) isimli hasta yakını yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ambulans kaygan yolda kontrolden çıktı! Devrilen araçta 4 kişi yaralandı - 1. Resim

YARALILAR BAŞKA AMBULANS İLE HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulans ile çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Düzenleyen:  - Gündem
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