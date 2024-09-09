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Ailesinin şüphesi acı gerçeği ortaya çıkardı! 25 yaşındaki genç tırda ölü bulundu

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Ailesinin şüphesi acı gerçeği ortaya çıkardı! 25 yaşındaki genç tırda ölü bulundu
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Soğan almak için Mersin'den Çorum'a doğru yola çıkan 25 yaşındaki tır sürücüsü İrfan Salkın'a ulaşamayan ailesi paniğe kapıldı. Endişeli aile evladının peşinden gitti ve arkadaşlarından yardım istedi. Salkın kullandığı tırda ölü olarak bulundu, gerçek ise otopside belli olacak.

Olay, Yozgat Caddesi üzerinde yaşandı. İrfan Salkın (25) adlı genç sürücü, tıra soğan yüklemek üzere Mersin'den Çorum'un Alaca ilçesine geldi. Ailesi telefon ile kendisine ulaşamayınca evladının peşinden gitti ve meslektaşlarını arayarak yardım istedi.

Ailesinin şüphesi acı gerçeği ortaya çıkardı! 25 yaşındaki genç tırda ölü bulundu - 1. Resim

Arkadaşları yaptıkları araştırma sonucunda Salkın'ın aracını TMO önünde park halinde buldu. Tırın kapısı açılmayınca o esnada yoldan geçen jandarma ekiplerinden yardım istendi. İhbar üzerine adrese takviye ekipler sevk edildi. 

Ailesinin şüphesi acı gerçeği ortaya çıkardı! 25 yaşındaki genç tırda ölü bulundu - 2. Resim

CESEDİ BULUNDU!

Tırın kapısı açıldıktan sonra sağlıkçılar hareketsiz halde duran gence müdahale etti. İrfan Salkın'ın hayatını kaybettiği belirtildi. 

Ailesinin şüphesi acı gerçeği ortaya çıkardı! 25 yaşındaki genç tırda ölü bulundu - 3. Resim

ÖLÜM SEBEBİ ARAŞTIRILACAK

Vücudunda darp ya da kesi izi bulunmayan şahsın cesedi otopsi için Alaca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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