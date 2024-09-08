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Sehle Gündüz'ün ölüm haberi 3 gün sonra geldi! Geride 3 çocuk bıraktı...

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Sehle Gündüz&#039;ün ölüm haberi 3 gün sonra geldi! Geride 3 çocuk bıraktı...
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kan donduran olay 3 gün önce Sakarya'da yaşandı. 35 yaşındaki Sehle Gündüz evinde başından vurulmuş halde bulundu. Genç kadın hastanedeki hayat mücadelesini kaybetti. Olayın detayları ortaya çıkarken Gündüz'ün 3 çocuğunun olduğu öğrenildi.

Olay, 5 Eylül Perşembe günü gece saatlerinde Adapazarı ilçesine bağlı Orta Mahalle Kökçü Sokak üzerinde bulunan iş merkezindeki bir dairede meydana geldi.

Sehle Gündüz'ün ölüm haberi 3 gün sonra geldi! Geride 3 çocuk bıraktı... - 1. Resim

50 YAŞINDAKİ SEVGİLİ CANINDAN ETTİ

Sehle Gündüz (35) ile sevgilisi olduğu öğrenilen S.S. (50) arasında tartışma çıktı. Şiddetini arttıran olayda öfkeli şahıs genç kadını silahla başından vurdu. Zanlı daha sonra olay yerinden kaçtı.

Sehle Gündüz'ün ölüm haberi 3 gün sonra geldi! Geride 3 çocuk bıraktı... - 2. Resim

Silah sesini duyanlar durumu yetkililere haber verdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda ekip sevk edildi. Sehle Gündüz ilk müdahalesinin ardından sağlık ekipleri tarafından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sehle Gündüz'ün ölüm haberi 3 gün sonra geldi! Geride 3 çocuk bıraktı... - 3. Resim

SİLAHI İLE BİRLİKTE SAKLANDIĞI YERDE YAKALANDI

Konuya ilişkin inceleme başlatan Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri kaçan şüphelinin aracını Hendek ilçesinde boş bir şekilde buldu.

Sehle Gündüz'ün ölüm haberi 3 gün sonra geldi! Geride 3 çocuk bıraktı... - 4. Resim

Aracının ardından zanlı da bulundu. S.S., saklandığı yerde olayda kullandığı silah ile birlikte yakalandı. Şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sehle Gündüz'ün ölüm haberi 3 gün sonra geldi! Geride 3 çocuk bıraktı... - 5. Resim

GERİDE 3 EVLAT BIRAKTI

Öte yandan, eşinden boşandığı ve 3 çocuk annesi olduğu öğrenilen güzellik uzmanı Sehle Gündüz üç gündür hastanede verdiği hayat mücadelesini kaybetti.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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