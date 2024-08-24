Ailesi ile tartışan adam mahalleliden dayak yedi
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Bursa'da yaşayan 23 yaşındaki Efe O. ailesi ile kavga etti. Sesleri duyan mahalli olaya müdahale etmek istedi. Alkollü olduğu öğrenilen genç kavgayı ayırmaya gelenlere küfür edince ortalık savaş alanına döndü. 5 kişiden dayak yiyen Efe hastaneye kaldırıldı.
Olay Merkez, Osmangazi İlçesi Hüdavendigar Mahallesi 2. Derebent sokak üzerinde yaşandı. Alkollü olduğu iddia edilen Efe O. (23) ailesiyle tartıştıktan sonra dışarı çıktı. Daha sonra geri dönen genç kavgayı sokak ortasına taşıdı. Sesi duyan mahalleli araya girmek isteyince olaylar büyüdü.
5 KİŞİDEN DAYAK YEDİ
Efe O. kendisini sakinleştirmek isteyen grubu küfürler savurunca 5 kişiden dayak yedi.
Çevredekiler durumu yetkililere haber verdi. Kısa sürede adrese çok sayıda ekip sevk edildi. Genç adam sağlıkçılar tarafından hastaneye kaldırılırken dayak atan gurup kayıplara karıştı.
Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı