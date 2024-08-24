Ailesi ile tartışan adam mahalleliden dayak yedi

Düzenleyen: Sevda Altunbaş / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 24 Ağustos 2024 10:08 - Güncelleme: 24 Ağustos 2024 10:48 - Güncelleme:

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Bursa'da yaşayan 23 yaşındaki Efe O. ailesi ile kavga etti. Sesleri duyan mahalli olaya müdahale etmek istedi. Alkollü olduğu öğrenilen genç kavgayı ayırmaya gelenlere küfür edince ortalık savaş alanına döndü. 5 kişiden dayak yiyen Efe hastaneye kaldırıldı.