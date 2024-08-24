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Ailesi ile tartışan adam mahalleliden dayak yedi

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bursa'da yaşayan 23 yaşındaki Efe O. ailesi ile kavga etti. Sesleri duyan mahalli olaya müdahale etmek istedi. Alkollü olduğu öğrenilen genç kavgayı ayırmaya gelenlere küfür edince ortalık savaş alanına döndü. 5 kişiden dayak yiyen Efe hastaneye kaldırıldı.

Olay Merkez, Osmangazi İlçesi Hüdavendigar Mahallesi 2. Derebent sokak üzerinde yaşandı. Alkollü olduğu iddia edilen Efe O. (23) ailesiyle tartıştıktan sonra dışarı çıktı. Daha sonra geri dönen genç kavgayı sokak ortasına taşıdı. Sesi duyan mahalleli araya girmek isteyince olaylar büyüdü.

Ailesi ile tartışan adam mahalleden dayak yedi - 1. Resim

5 KİŞİDEN DAYAK YEDİ

Efe O. kendisini sakinleştirmek isteyen grubu küfürler savurunca 5 kişiden dayak yedi.  

Ailesi ile tartışan adam mahalleden dayak yedi - 2. Resim

Çevredekiler durumu yetkililere haber verdi. Kısa sürede adrese çok sayıda ekip sevk edildi. Genç adam sağlıkçılar tarafından hastaneye kaldırılırken dayak atan gurup kayıplara karıştı. 

Ailesi ile tartışan adam mahalleden dayak yedi - 3. Resim

Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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