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AK Parti Eğirdir ilçe başkanı ve yönetim kurulu üyeleri istifa etti

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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AK Parti Eğirdir ilçe başkanı ve yönetim kurulu üyeleri istifa etti

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Isparta'nın Eğirdir ilçesi AK Parti İl Başkanı Süleyman Tezcan ve yönetim kurulu üyeleri partisinden istifa ettiklerini duyurdu.

Isparta'nın Eğirdir ilçesi AK Parti İl Başkanı Süleyman Tezcan yönetim kurulu üyeleriyle birlikte istifa ettiğini duyurdu. Tezcan, “Kıymetli dostlarım, yürütmekte olduğumuz Eğirdir AK Parti ilçe başkanlığı ve yönetim kurulu üyeleri olarak 05 Ağustos tarihi itibariyle istifa ettiğimizi kamu oyuna saygı ile duyururuz." dedi.

BAŞARI DİLEKLERİNİ İLETTİ

Açıklamanın devamında ise şu ifadeler yer aldı: "Görev yaptığımız süre zarfında il başkanımız Furkan Cem Er, geçmiş dönem il başkanımız Serkan Keskin, milletvekillerimiz Mehmet Uğur Gökgöz, Osman Zabun'a, geçmiş dönem milletvekillerimiz Süreyya Sadi Bilgiç, Recep Özel'e, geçmiş dönem Belediye Başkanımız Veli Gök ve ekibine, geçmiş dönem İl Genel Meclis üyeleri Sezgin Özdoğancı, Süleyman Sarpdağ ve Eyüp Doğan'a ilçe çalışmalarımızdaki yapmış oldukları desteklerden dolayı teşekkürlerimizi sunarız.

AK Parti Eğirdir ilçe başkanı ve yönetim kurulu üyeleri istifa etti - 1. Resim

31 Mart 2024 tarihinde yapılan Mahalli İdareler seçimlerinde Eğirdir Belediye Başkanı seçilen Mustafa Özer ve ekibine, İl Genel Meclis Üyeliğine seçilen Mehmet Fesci'ye, Sarıidris Belediye Başkanı Ali Osman Özdemir ve ekibine, bundan sonraki hayırlı çalışmalarında başarılar dileriz”

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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