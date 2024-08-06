Temu, AliExpress, Amazon... Ticaret Bakanlığı yurt dışı alışveriş kararının sebebini açıkladı

Yurt dışından sipariş edilen ürünlerin vergilerinde yüzde 60 oranında artış yapıldı, alışveriş limiti ise 30 euroya indirildi. Gelişme yankı uyandırırken Ticaret Bakanlığı kararın gerekçesini açıkladı.

Resmi Gazete kararıyla yurt dışından posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla Türkiye'de gerçek bir kişiye gelen ticari olmayan eşyalar için uygulanan 150 euro kıymet bedeli 30 euro olarak güncellendi.

15 GÜN SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Vergi oranları da artırılarak "Bu kapsamda, ticari miktar ve mahiyet arz etmeyen gerçek kişiye gelen eşya ile yolcu beraberinde gelen eşyaya uygulanacak tek ve maktu vergi oranları, Avrupa Birliği ülkelerinden doğrudan gelenler için yüzde 20'den yüzde 30'a, diğer ülkelerden gelenler için yüzde 30'dan yüzde 60'a çıkarılmıştır. Söz konusu değişiklikler 15 gün sonra yürürlüğe girecektir."​​​​​​​ denildi.

KARARIN GEREKÇESİ AÇIKLANDI

Bu konu gündem olurken Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada karara ilişkin “Son aylarda yurtdışından posta veya hızlı kargo yoluyla ülkemize gelen, gerçekte ticari faaliyet amaçlı eşyalarda gerek kalite düşüklüğü nedeniyle tüketicilerden gerekse de bu ithalatın çok hızlı artması nedeniyle imalatçı - satıcı esnaf, tacir ve KOBİ’lerden esnaf odalarından ticaret ve sanayi odalarından satış, üretim ve istihdam kaybı şeklinde yoğun şikayetler gelmesi üzerine, bu konuda aksiyon alınması gereği doğmuştur” dendi.

Açıklamada, bakanlık bünyesinde bulunan kurumlar, ilgili diğer bakanlıklar, esnaf odaları, ticaret ve sanayi odaları yetkilileri ve tüketici kuruluşlarıyla yapılan istişare sonucu kararın alındığı bildirildi.

Değişiklikler 21 Ağustos tarihinde yürürlüğe girecek.