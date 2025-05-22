AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Büyükgümüş: Temkinli iyimserlik içindeyiz

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, PKK’nın silah bırakma süreci için “Temkinli bir iyimserlikten yanayız” yorumunu yaptı.

AKİF BÜLBÜL ANKARA - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, Türkiye Basın Federasyonu Anadolu Sohbetlerinde medya temsilcilerine “Terörsüz Türkiye” sürecine yönelik değerlendirmelerde bulundu.

"TEMKİNLİ BİR İYİMSERLİK İÇERİSİNDEYİZ"

“Geldiğimiz nokta tarihî bir adımdır, önemli bir eşiktir. Terör örgütü silahları bırakacağını ve kendini feshedeceğini ilan etti” diyen Büyükgümüş şöyle devam etti: Hem kendi iç cephemizi güçlendirmek için önemli bir fırsat elde edecek, hem de bölgemizde bu tür terör faaliyetleriyle artık ülkelerde sonuç alınamayacağına dair mührü Türkiye’de oluşturmuş olacağız. Bizim açımızdan meselenin esası burası. Silahların tamamen bütün unsurlarıyla gömülmesi yok olması ve bunun tespiti konusunda genel başkanımızdan, genel merkezimizden mahalle teşkilatlarımıza kadar temkinli bir iyimserlik içerisindeyiz.

"CHP BİR HALÜSİNASYON İÇERİSİNDE"

DEM Parti’nin taleplerinin tartışılabileceğini ifade eden Büyükgümüş, MHP lideri Devlet Bahçeli’nin komisyon teklifi için de, yeni dönemde bunun gerçekleşebileceğine değindi. CHP’nin içinde bulunduğu durumu da analiz eden Büyükgümüş “CHP bir halüsinasyon içerisinde” dedi.