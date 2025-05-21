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CHP gerginlikten vazgeçmiyor! Meclis’i Kurtulmuş’un yönetmesine bile itiraz ettiler

Kaynak: Haber Merkezi
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CHP gerginlikten vazgeçmiyor! Meclis’i Kurtulmuş’un yönetmesine bile itiraz ettiler
Gündem Haberleri  / Haber Merkezi

TİP’li Can Atalay’la ilgili AYM kararını teamüllere aykırı olarak korsan bir şekilde TBMM Genel Kurulunda okutan CHP’li TBMM Başkan Vekili Gülizar Biçer Karaca’ya ikinci kez Meclis’i yönetme görevi verilmedi.

HSK üye seçimlerinin yapılacağı oturumu bizzat TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş yönetti. CHP, birleşimin açılışında yoklama yapılmasını istedi, ancak Kurtulmuş yeterli çoğunluk olduğu gerekçesiyle oylama yapmadı. CHP’lilerden itiraz gelince, Kurtulmuş çalışmalara ara verdi.

Aranın ardından CHP Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın; yoklama ve Karaca’ya görev verilmemesi konusunda usul tartışması açılmasını talep etti. Usul tartışmasında AK Parti adına söz alan Tokat Milletvekili Mustafa Arslan “Meclis Başkanı’nın Meclis’i yönetmesine dünyanın hiçbir yerinde itiraz olamaz” dedi.
AK Parti Grup Başkan Vekili Leyla Şahin Usta da “Gülizar Biçer Karaca görevini kötüye kullanarak korsan uygulama yapmıştır” dedi.

Usta’ya cevap veren CHP Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır ise “Gülizar Biçer Karaca, görevini yapıyor. Burada bir hak gaspı vardır” görüşünü savundu. 

Tartışmalardan sonra Kurtulmuş, itirazları dikkate almadı ve gündeme geçti.

Bu arada, CHP’nin Gülizar Biçer Karaca’nın yerine yeni bir isim atayacağı belirtiliyor. Biçer’in yerine aday olarak Gürsel Erol, Sezgin Tanrıkulu ve Tekin Bingöl’ün isimleri geçiyor.

Kaynak: Haber Merkezi
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