Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Özel hedef gösterdi, evi kundaklandı! Nuray Başaran: "CHP'liler gelip tehdit ediyor"

Özel hedef gösterdi, evi kundaklandı! Nuray Başaran: "CHP'liler gelip tehdit ediyor"

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Yolsuzluk ve kongre şaibesiyle çalkalanan CHP'de Genel Başkan Özgür Özel, meydanlarda gazetecileri hedef göstermişti. Özel'in hedef gösterdiği gazeteci Nuray Başaran, 10 gün önce evinin kundaklandığını iddia ederek, "CHP'liler gelip tehdit ediyorlar, kendine dikkat et diyorlar" dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluk suçlamasıyla tutuklanmasının ardından meydan meydan dolaşarak miting düzenleyen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, burada bazı gazetecileri hedef göstermişti. Özel'in hedef gösterdiği gazetecilerin arasında yer alan Nuray Başaran, evinin kundaklandığını açıkladı.

TGRT Haber'de yayımlanan Taksim Meydanı programına katılan Başaran, CHP'lilerin kendisini tehdit ettiğini iddia etti.

Özel hedef gösterdi, evi kundaklandı! Nuray Başaran:

HEDEF GÖSTERİLDİM EVİM KUNDAKLANDI

Gazetecilerin meydanlarda ilk kez hedef gösterildiğini söyleyen Başaran, "Bugüne kadar Türk siyaset tarihinde hiçbir genel başkan gazetecileri sesleriyle, görüntüleriyle verip hedef göstermedi. Biz bunu ilk kez Özgür Özel'den görüyoruz. 37 yıllık gazetecilik mesleğinde bugüne kadar açılan davayı kaybetmedim. Belgesiz delilsiz, yazı yazmadım söz söylemedim. 10 gün önce evim kundaklandı. Ankara Emniyet Müdürlüğü şuan inceleme yapıyor. Özel, İzmir'de görüntümü yayınlayarak 'sanki gereğini yapın' dercesine beni hedef gösterdi. En fazla basın şehidi olurum. Bununla da gurur duyarım. Bu saatten sonra başıma iş gelirse sorumlusu sizsiniz. Ben Kurultay davasını takip etmeye devam edeceğim. Siz meydanlarda gazetecileri hedef gösterip susturmak istiyorsunuz. CHP'liler gelip tehdit ediyorlar, kendine dikkat et diyorlar. Beni hedef gösterenlere karşı suç duyurusunda bulundum. Buradan hodri meydan diyorum. " ifadelerini kullandı.

Özel hedef gösterdi, evi kundaklandı! Nuray Başaran:

ÖZEL BİZİ YUHALATTI, HEDEF GÖSTERDİ

Türkiye Gazetesi Yazarı Cem Küçük “Özgür Özel bizi yuhalattı. Biz kimseye küfür ya da hakaret etmiyoruz. Raporları okuyoruz. Anlattığımız ve yalanlayamadıkları iddialardan rahatsız oluyorlar. Özgür Özel bu sebeple bizi hedef gösteriyor." dedi.

Özel hedef gösterdi, evi kundaklandı! Nuray Başaran:

"GEZİ'DEKİ BASKI PSİKOLOJİSİNİN AYNISINI YAPIYORLAR!"

Türkiye Gazetesi Gen. Yay. Koor. Yücel Koç, "Gezi'deki baskı psikolojisinin aynısını burada yapıyorlar. Biz burada gazetecilerin isimlerini vermiyoruz. İddianamenin içerisine girmiyoruz. İmamoğlu için sokağa, çıkan, anarşi üreten, sosyal medyada bizleri hedef alanları maaşa bağladılar. Biz bunları konuşamıyoruz. Ama çıkıp gazetecileri hedef gösteriyor. CHP kendini savunacağı yerde bunu yapması yüzsüzlük, utanmazlık,  ahlaksızlıktır." diye konuştu.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

ABD tarih verdi! Rusya ateşkes için şartlar sunabilirAcı olay: Küçük çocuk, babasının kullandığı traktörün altında kalarak can verdi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TBMM'de HSK üye seçiminde ilk tur tamamlandı: Oy çoğunluğu sağlanamadı - GündemTBMM'de HSK üye seçiminde ilk tur tamamlandıÖmer Çelik, Özgür Özel'i topa tuttu, dış politikayı hatırlattı: Erdoğan süper ligde, Özel amatörde bile değil - Gündem"Erdoğan süper ligde, Özel amatörde bile değil"Kıbrıs Gazisi Osman Şenlik'ten acı haber! Eşi de fenalaşarak hastaneye kaldırıldı - GündemKıbrıs Gazisi Osman Şenlik'ten acı haber!İmamoğlu'nun sakladığı telefon ele geçirildi! Cem Küçük'ten canlı yayında çarpıcı iddia - Gündemİmamoğlu'nun sakladığı telefon ele geçirildi!ABD'nin ünlü dergisinde çarpıcı makale: Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünyanın en güçlü adamlarından biri - Gündem"Erdoğan, dünyanın en güçlü adamlarından biri"Köpeği motosiklete bağladı, metrelerce sürükledi, serbest bırakıldı - GündemKöpeği motosiklete bağladı, metrelerce sürükledi
Sonraki Haber Yükleniyor...