Özel hedef gösterdi, evi kundaklandı! Nuray Başaran: "CHP'liler gelip tehdit ediyor"

Yolsuzluk ve kongre şaibesiyle çalkalanan CHP'de Genel Başkan Özgür Özel, meydanlarda gazetecileri hedef göstermişti. Özel'in hedef gösterdiği gazeteci Nuray Başaran, 10 gün önce evinin kundaklandığını iddia ederek, "CHP'liler gelip tehdit ediyorlar, kendine dikkat et diyorlar" dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluk suçlamasıyla tutuklanmasının ardından meydan meydan dolaşarak miting düzenleyen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, burada bazı gazetecileri hedef göstermişti. Özel'in hedef gösterdiği gazetecilerin arasında yer alan Nuray Başaran, evinin kundaklandığını açıkladı.

TGRT Haber'de yayımlanan Taksim Meydanı programına katılan Başaran, CHP'lilerin kendisini tehdit ettiğini iddia etti.

HEDEF GÖSTERİLDİM EVİM KUNDAKLANDI

Gazetecilerin meydanlarda ilk kez hedef gösterildiğini söyleyen Başaran, "Bugüne kadar Türk siyaset tarihinde hiçbir genel başkan gazetecileri sesleriyle, görüntüleriyle verip hedef göstermedi. Biz bunu ilk kez Özgür Özel'den görüyoruz. 37 yıllık gazetecilik mesleğinde bugüne kadar açılan davayı kaybetmedim. Belgesiz delilsiz, yazı yazmadım söz söylemedim. 10 gün önce evim kundaklandı. Ankara Emniyet Müdürlüğü şuan inceleme yapıyor. Özel, İzmir'de görüntümü yayınlayarak 'sanki gereğini yapın' dercesine beni hedef gösterdi. En fazla basın şehidi olurum. Bununla da gurur duyarım. Bu saatten sonra başıma iş gelirse sorumlusu sizsiniz. Ben Kurultay davasını takip etmeye devam edeceğim. Siz meydanlarda gazetecileri hedef gösterip susturmak istiyorsunuz. CHP'liler gelip tehdit ediyorlar, kendine dikkat et diyorlar. Beni hedef gösterenlere karşı suç duyurusunda bulundum. Buradan hodri meydan diyorum. " ifadelerini kullandı.

ÖZEL BİZİ YUHALATTI, HEDEF GÖSTERDİ

Türkiye Gazetesi Yazarı Cem Küçük “Özgür Özel bizi yuhalattı. Biz kimseye küfür ya da hakaret etmiyoruz. Raporları okuyoruz. Anlattığımız ve yalanlayamadıkları iddialardan rahatsız oluyorlar. Özgür Özel bu sebeple bizi hedef gösteriyor." dedi.

"GEZİ'DEKİ BASKI PSİKOLOJİSİNİN AYNISINI YAPIYORLAR!"

Türkiye Gazetesi Gen. Yay. Koor. Yücel Koç, "Gezi'deki baskı psikolojisinin aynısını burada yapıyorlar. Biz burada gazetecilerin isimlerini vermiyoruz. İddianamenin içerisine girmiyoruz. İmamoğlu için sokağa, çıkan, anarşi üreten, sosyal medyada bizleri hedef alanları maaşa bağladılar. Biz bunları konuşamıyoruz. Ama çıkıp gazetecileri hedef gösteriyor. CHP kendini savunacağı yerde bunu yapması yüzsüzlük, utanmazlık, ahlaksızlıktır." diye konuştu.