Ömer Çelik, Özgür Özel'i topa tuttu, dış politikayı hatırlattı: Erdoğan süper ligde, Özel amatörde bile değil

Kaynak: Türkiye Gazetesi 20 Mayıs 2025 22:20 - Güncelleme: 20 Mayıs 2025 22:48 - Güncelleme:

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e sert sözlerle tepki gösterdi. Çelik, gerilim siyasetinin CHP liderinin bir taktiği olduğunu vurgulayarak "Özel'in dış politika konuşacak kapasitesi yok. Erdoğan süper ligde, Özel amatörde bile değil" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan sözlerinin ardından AK Parti kanadından sert tepki geldi. Özel bir kanalda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Özel'in sözlerine tepki gösterdi. Çelik, gerilim siyasetinin CHP liderinin bir taktiği olduğunu vurgulayarak "Özel'in dış politika konuşacak kapasitesi yok. Erdoğan süper ligde, Özel amatörde bile değil" sözlerini kullandı. İlgili Haber "Girebilirler değil, devreye girdiler" Ömer Çelik'ten 'terörsüz Türkiye sürecini sabote etme' uyarısı "ERDOĞAN DÜNYA LİDERİ, ÖZEL ONUN BULUNDUĞU YERDE OLAMAZ" Çelik, Özgür Özel'in saldırgan bir siyaset izlediğinin altını çizerek "Dünya liderleri çözümü Erdoğan'da arıyor. Özgür Özel'in Cumhurbaşkanımızın bulunduğu yerde olması imkansız" diye konuştu. "CHP'DE DEMOKRASİ TARİHİ YOK" Ömer Çelik "CHP'nin demokrasi konusunda tarihi yok. Gerilim siyaseti Özel'in bir taktiği. Özel her zaman saldırganlıkla gündeme geliyor" açıklamasında bulundu. İlgili Haber Özel'in sözlerine Ömer Çelik'ten çok sert cevap: Avrupa faşistlerinin tercümanı

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Sezer Doğru