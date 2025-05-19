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Özel'in sözlerine Ömer Çelik'ten çok sert cevap: Avrupa faşistlerinin tercümanı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Özel&#039;in sözlerine Ömer Çelik&#039;ten çok sert cevap: Avrupa faşistlerinin tercümanı
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlerine çok sert tepki gösterdi. Çelik "CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in genel başkanlığı “kopyacı” bir genel başkanlıktır. Özgür Özel’in söylemlerinin çoğu Avrupa aşırı sağının kopyasıdır. Şimdi de Avrupa faşistlerinin tercümanlığına soyunmuş" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlerine AK Parti'den kınama geldi. 

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Özel'in sözlerini hatırlatarak "CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanımıza “küresel bir lider değil, yerel bir diktatörsün” demiş. Cumhurbaşkanımıza karşı bu ifadeyi ilk ve en çok kullananlar, Avrupa faşistleridir" açıklamasında bulundu. 

Özel'in sözlerine Ömer Çelik'ten çok sert cevap: Avrupa faşistlerinin tercümanı - 1. Resim

"AVRUPA FAŞİSTLERİNİN TERCÜMANI"

Çelik, Özgür Özel'in Türkiye düşmanı Avrupalılar ile ortak dil kullanmasına vurgu yaparak "CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in genel başkanlığı “kopyacı” bir genel başkanlıktır. Özgür Özel’in söylemlerinin çoğu Avrupa aşırı sağının kopyasıdır. Şimdi de Avrupa faşistlerinin tercümanlığına soyunmuş" ifadelerini kullandı.

Özel'in sözlerine Ömer Çelik'ten çok sert cevap: Avrupa faşistlerinin tercümanı - 2. Resim

"YEREL BİR LİDER BİLE DEĞİL"

Erdoğan'ı dünya liderliği üzerinden hedef alan Özel'e tepki gösteren Çelik "Bırakın küresel liderliği, yerel bir lider bile olamamış birinin, Cumhurbaşkanımızın liderliği hakkında söz söylemesi trajik bir durumdur" sözlerine yer verdi. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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