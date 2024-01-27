AK Parti, İzmir'de 5 ilçeyi MHP'ye bıraktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul ve Ankara'nın ardından AK Parti'nin İzmir ilçe adaylarını da açıkladı. Listeye göre İzmir'de 5 ilçe MHP'ye bırakıldı. Aliağa, Çeşme, Dikili, Foça ve Tire'de MHP'li adaylar seçime girecek.
Düzenleyen: Mesut Şahin / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Gündem Haberleri / Türkiye Gazetesi
Türkiye yerel seçimlere giderken siyasi partilerde adaylarını ilan etmeye devam ediyor. AK Parti, İstanbul ve Ankara'nın ardından İzmir adaylarını da açıkladı.
ADAYLARIN 25'İ AK PARTİ'DEN, 5'İ MHP'DEN
Cumhurbaşkanı Erdoğan 25'i AK Parti, 5'i Cumhur İttifakı ortağı MHP olmak üzere 30 ilçenin belediye başkan adayını tek tek açıkladı.
MHP'YE BIRAKILAN İLÇELER
İzmir'de Aliağa, Çeşme, Dikili, Foça ve Tire'de MHP'li adaylar seçime girecek. İşte MHP'li adayların listesi:
Aliağa - Serkan Acar
Çeşme - Esat Tanık
Dikili - Sema Akıncı
Foça - Taner Acar
Tire - Arif Demirkan
Düzenleyen: Mesut Şahin - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi