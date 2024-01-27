AK Parti, İzmir'de 5 ilçeyi MHP'ye bıraktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul ve Ankara'nın ardından AK Parti'nin İzmir ilçe adaylarını da açıkladı. Listeye göre İzmir'de 5 ilçe MHP'ye bırakıldı. Aliağa, Çeşme, Dikili, Foça ve Tire'de MHP'li adaylar seçime girecek.

Düzenleyen: Mesut Şahin / Kaynak: Türkiye Gazetesi 27 Ocak 2024 15:38 - Güncelleme: 27 Ocak 2024 15:41 - Güncelleme:

İzmir, Mhp, Haber

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