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    • AK Parti, İzmir'de 5 ilçeyi MHP'ye bıraktı

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul ve Ankara'nın ardından AK Parti'nin İzmir ilçe adaylarını da açıkladı. Listeye göre İzmir'de 5 ilçe MHP'ye bırakıldı. Aliağa, Çeşme, Dikili, Foça ve Tire'de MHP'li adaylar seçime girecek. 

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    AK Parti, İzmir&#039;de 5 ilçeyi MHP&#039;ye bıraktı
    İzmir, Mhp, Haber

    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Türkiye yerel seçimlere giderken siyasi partilerde adaylarını ilan etmeye devam ediyor. AK Parti, İstanbul ve Ankara'nın ardından İzmir adaylarını da açıkladı. 

    ADAYLARIN 25'İ AK PARTİ'DEN, 5'İ MHP'DEN

    Cumhurbaşkanı Erdoğan 25'i AK Parti, 5'i Cumhur İttifakı ortağı MHP olmak üzere 30 ilçenin belediye başkan adayını tek tek açıkladı.

    MHP'YE BIRAKILAN İLÇELER

    İzmir'de Aliağa, Çeşme, Dikili, Foça ve Tire'de MHP'li adaylar seçime girecek. İşte MHP'li adayların listesi:

    Aliağa - Serkan Acar 
    Çeşme - Esat Tanık 
    Dikili - Sema Akıncı 
    Foça - Taner Acar
    Tire - Arif Demirkan

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    İzmirMhp
    Haberler > Gündem > AK Parti, İzmir'de 5 ilçeyi MHP'ye bıraktı
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