AK Parti Meclis Grup Yönetimi değişmedi
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Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
AK Parti Grup Toplantısı'nda Meclis Grup Yönetimi de belirlendi. Grup Yönetimi görevine aynı kadroyla devam edecek.
AK Parti Grup Toplantısı bugün basına kapalı olarak gerçekleştirildi.
YÖNETİM DEĞİŞMEDİ
AK Parti Başkanvekili Efkan Ala başkanlığında yapılan toplantıda TBMM Grup Yönetimi de belirlendi. Yapılan oylama sonucunda yönetim değişmedi.
GRUP BAŞKANI ABDULLAH GÜLER
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler seçilirken, Özlem Zengin, Leyla Şahin Usta, Bahadır Yenişehirlioğlu, Abdülhamit Gül ve Muhammet Emin Akbaşoğlu AK Parti Grup Başkanvekili olarak görevlerine devam edecekler.
Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Mahmut Ekinci