Erdoğan Şırnak mitinginde konuştu: Buralar uçacak, uçacak, uçacak

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Şırnak mitinginde konuştu. "Bölücü örgüt karanlık bir senaryonun maşalığını yapmıştır, biz bu sinsi oyunu bozduk." diyen Erdoğan, "Ülkemizi pazar, insanımızı ucuz insan gücü, topraklarımızı ucuz ham madde kaynağı görenler, şimdi pazarımız haline dönüştü. Yani oyunu tersine çevirdik." ifadelerini kullandı. Erdoğan, "Şu anda Gabar'da günlük petrol üretiminde 37 bin varili geçmiş durumdayız. Bu yıl sonunda 100 bin varil üretimi hedefliyoruz." diye konuştu ve "Buralar uçacak, uçacak, uçacak" diye vurguladı.

Erdoğan, partisinin, Adliye Meydanı'nda düzenlenen Şırnak mitinginde vatandaşlara hitap etti. Buradaki konuşmasına, Şırnak'ta bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek başlayan Erdoğan, Şırnak'ın dağlarıyla, nehirleriyle, vadileriyle, insanıyla yine bir başka güzel olduğunu söyledi.

Şırnak'ın, dünyanın en güzel sevda hikayelerinden biri olan Mem-u Zin'e ev sahipliği yaptığını hatırlatan Erdoğan, Yavuz'un emaneti Şırnak'ın, dağlarıyla, nehirleriyle, vadileriyle, insanıyla bir başka güzel olduğunu ifade etti.

Bin yılı aşkındır, medeniyetin, kardeşliğin, inancın, birlik ve beraberlik ruhunun nabzının attığı Şırnak'ı, Allah için sevdiklerini belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"Yaşadığı acıları ve sevinçleri dengbejleriyle, türküleriyle destana dönüştüren Şırnak'ın bize olan muhabbetini biliyoruz. İnşallah başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ebedi azaptan kurtuluş olan Ramazan-ı Şerif bu muhabbetin güçlenmesine vesile teşkil edecektir. Rabb'im, bu kutlu ayda tuttuğumuz oruçları, yaptığımız ibadetleri katında kabul eylesin. Bu mübarek günler yüzü suyu hürmetine Rabb'im dünyadaki tüm mazlumlara, mağdurlara, gariplere huzur, esenlik, selamet ihsan eylesin. Bizler kendi evlerimizde, yuvalarımızda oruçlarımızı tutar, ibadetlerimizi eda ederken, yakın uzak coğrafyamızda durum hiç iç açıcı değil. Her an başlarına bir şey gelme endişesiyle yaşamak, iftarını açacak bir lokma bulabilme umuduyla koşturmak zorunda kalan insanların Allah yardımcısı olsun diyoruz. Sahip olduğumuz huzurun, güvenin, sağlığın, nimetin şükrünü ifa etmek için ramazan ayı önemli bir fırsat. Kendimizi gelip geçici sıkıntıların girdabına kaptırıp elimizdekilerin değerini bilmezsek, Hakk'ın huzuruna vardığımızda mahcup oluruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, çoğu yalan, yanlış haberlerle milleti karamsarlığa sürüklemek isteyenlerin amacının, eleştirdiklerinin yerine daha iyisini koymak olmadığının altını çizerek, "Bunların gayesi, ülkeyi tekrar eski istikrarsızlık, kavga, terör günlerine döndürmektir. Türkiye'nin geleceği için en küçük bir hayalleri, vizyonları, programları olmayanların heybesindeki tek malzeme budur." değerlendirmesinde bulundu.

"MİLLETİMİZ KAZANIMLARINA HEP SAHİP ÇIKTI"

Bu ülke ve millet için çok büyük hayallerinin olduğunu vurgulayan Erdoğan, önce 2023 hedefleri ile Türkiye'yi bugünlere hazırladıklarını, şimdi de Türkiye Yüzyılı ile ülkenin geleceğini inşa etmenin mücadelesini verdiklerini dile getirdi.

Sadece eser ve hizmet siyaseti yaptıklarını belirten Erdoğan, şu görüşleri paylaştı:

"Geçtiğimiz 21 yılda vatan topraklarının her karışına terimizi akıttık. Ülkenin her bireyinin hayatına olumlu yönde dokunduk. Yaptığımız hizmetlerin en yakın şahitlerinden biri de Şırnak'tır. Gerçi Şırnak ile aramıza girmek için her yolu deneyenler de oldu. Sadece Şırnak'la değil, bu bölgenin tamamıyla bizim ve ülkemizin bağını koparmaya çalıştılar. Halbuki kalpsiz bir vücut olur mu? Şırnaksız, Mardinsiz, Diyarbakırsız bir Türkiye de olmaz. Geçmişte yaşanan kimi olumsuzluklar bu gerçeği asla değiştiremez. Cumhuriyet tarihi boyunca ülkemizin pek çok yerinde insanlarımız farklı sebeplerle sıkıntı, eziyet çekti, yokluk yaşadı.

Geri kalmışlık sadece bu bölgenin değil, küçük bir kesim dışında milletimizin tamamının, ülkedeki her şehrin kaderi yapılmak istendi. Tek parti faşizmi hem maddi mahrumiyetleriyle hem manevi eziyetleriyle bu anlayışın en başta gelen temsilcisiydi. Rahmetli Menderes bu gidişe 'dur' diyen ilk lider olarak milletimizin önüne yeni bir ufuk açtı. Darbeler, cuntalar ve vesayetler devriyle bu ufuk sürekli karartılmak istenmişse de milletimiz kazanımlarına hep sahip çıktı. Millet bununla kalmadı, yakaladığı her fırsatta tercihini milli iradenin güçlenmesinden yana yaparak, kazanımlarını adım adım ileriye taşıdı. Dolayısıyla bir döneme damgasını vuran faşizan uygulamalar, sizlerle birlikte bu ülkenin inancına, kültürüne, değerlerine sahip çıkmak isteyen tüm insanların başına musallat olmuştur."

"SİZ BAKMAYIN FELAKET TELLALLIĞI YAPANLARA"

"Bölücü terör örgütü, tek parti faşizmiyle bu topraklarda kurulmaya çalışılan zulüm düzeninin sürmesi için ülkemizin başına bela edilen bir araçtır" diyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Devletin hataları elbette olmuştur, ama bölücü örgüt aleni bir ihanetin, hepimizi birden hedef alan karanlık bir senaryonun maşalığını yapmıştır. Son 21 yılda gerçekleştirdiğimiz demokrasi ve kalkınma devrimiyle içerideki ve dışarıdaki tüm unsurlarıyla biz işte bu sinsi oyunu bozduk. Şimdi de güney sınırlarımız boyunca oluşturmaya başladığımız güvenlik koridoruyla etrafımızdaki ateşin ülkemize sıçramasının önüne tamamen geçiyoruz. Türkiye'yi bu ateşin içine çekmek için kullanılan terör örgütleriyle sınırlarımız arasına set çekerek hem emperyalistlere hem maşalarına mesafe koyuyoruz. Elbette bu noktaya kolay gelmedik. Kendi mücadelemizi, kendi imkanlarımızla yürütecek seviyeye gelmek kolay olmadı. Çok fedakarlık yaptık. Hamdolsun emeklerimizin karşılığını alıyoruz.

Daha düne kadar bu ülkenin kaynaklarını sömürmek için bize uçağından tankına, helikopterinden radarına envaiçeşit savunma sanayi ürünü pazarlayanlar, şimdi bizim ürünlerimize talip olmaya başladılar. Yıllarca ülkemizi pazar, insanımızı ucuz insan gücü, topraklarımızı ucuz ham madde kaynağı olarak görenler, şimdi bizim pazarımız haline dönüştü. Yani oyunu tersine çevirdik. Şayet istikrar ve güven iklimimizin zarar görmesine engel olursak, birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize sahip çıkarsak, aramıza fitne sokmak isteyen muhterislere fırsat vermezsek, sahip olduğumuz imkanları çok çalışarak fırsata dönüştürürsek, emin olun Allah'ın izniyle daha fazlasını gerçekleştireceğiz. Siz bakmayın felaket tellallığı yapanlara."

Türkiye'nin önünün, ufkunun ve bahtının açık olduğuna işaret eden Erdoğan, Türkiye Yüzyılı güneşinin doğuşuna kimsenin mani olamayacağını söyledi.

Erdoğan, "Artık sadece daha kararlı değil aynı zamanda daha güçlüyüz. Yıllarca vaktimizi ve enerjimizi heba eden yüklerden kurtuldukça ülkemizi geliştirme, milletimizi zenginleştirme yolunda daha hızlı ilerliyoruz. Ülkemizi demokrasisiyle altyapısıyla ekonomisiyle sosyal destekleriyle dünyanın ilk 10 ülkesi arasına dahil etmeye az kaldı." diye konuştu.

Türkiye'nin satın alma paritesine göre milli gelirde dünyada 11'inci sırada olduğunu bildiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biraz daha gayretle, çalışmayla, üretmeyle inşallah bu işi başaracağız. Herkesi iş sahibi yaparak, milli gelirimizi artırarak, kişi başına gelirimizi çoğaltarak, garip gurebaya kol kanat gererek, hedeflerimize mutlaka ulaşacağız." ifadelerini kullandı.

Mahalli idareler seçimlerinde desteği, bu mücadeleyi, tüm şehirlerle vermek için istediklerini dile getiren Erdoğan, Şırnak'ın desteğinin ayrı bir öneme sahip olduğunu vurguladı.

"RAMAZAN BAYRAMI GELMEDEN 31 MART'TA MİLLİ İRADE BAYRAMINI KUTLAYACAĞIZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, alandakilere, "Serhat şehrimiz, tarih ve medeniyet şehri Şırnak, 31 Mart'ta Türkiye Yüzyılı şehirleri için hazır mıyız? 31 Mart'ta Türkiye Yüzyılı şehirleri için kararlı mıyız? 31 Mart'ta gerçek belediyeciliği tercih ediyor muyuz? Bunun için seçim gününe kadar ana kademe, kadın kolları, gençler kapı kapı dolaşmaya var mıyız? Kadın kolları var mıyız? Şırnak'la birlikte Türkiye haritasının tamamını Cumhur İttifakı'nın renkleriyle boyamaya var mıyız?" diye sordu.

Alandakilerin "evet" karşılığı üzerine Erdoğan, "İnşallah sizlerin bu desteği sayesinde Ramazan Bayramı gelmeden 31 Mart'ta milli irade bayramını kutlayacağız. Gönlümüzün sultanı Şırnak'ın bu konuda bize vereceği destek ayrıca önemlidir. Seçime az kaldı bunun için hep beraber gece gündüz çalışacağız." diye konuştu.

"ŞIRNAK'A 100 MİLYAR LİRA KAMU YATIRIMI YAPTIK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, eser ve hizmet siyasetinin en somut örneklerinin şehirlere yaptıkları yatırımlar olduğunun altını çizerek, bu anlayışla Şırnak'a 100 milyar lira kamu yatırımı yaptıklarını söyledi.

Eğitimde 4 bin 244 adet yeni derslik inşa ettiklerini ve Şırnak Üniversitesini kente kazandırdıklarını dile getiren Erdoğan, gençlik ve sporda 2 bin 476 kişi kapasiteli yüksek öğrenim yurtları açtıklarını, 4 gençlik merkezi, Şırnak Şehir Stadyumu ile 38 spor tesisi yaptıklarını ifade etti.

Erdoğan, 10 bin kişilik Cizre Stadyumu'nun yapımı için şu anda ihale aşamasında oldukları bilgisini vererek, ihtiyaç sahibi vatandaşlara da toplam 10 milyar lira kaynak aktardıklarını belirtti.

Sağlıkta 545 yataklı, 8'i hastaneden oluşan toplam 64 sağlık tesisini şehre kazandırdıklarını da vurgulayan Erdoğan, 517 yataklı Şırnak Merkez Devlet Hastanesi ile Silopi Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi ek binasının inşaatının devam ettiğini aktardı.

TOKİ aracılığıyla Şırnak'ta bugüne kadar 11 bin 111 konut yaptıklarını bildiren Erdoğan, şöyle devam etti:

"Kentsel dönüşümde şehrimizde 16 bin 219 bağımsız bölümün dönüşümünü gerçekleştirdik. Şırnak'taki iki millet bahçemizden birinin yapımı sürüyor, diğeri proje aşamasında. Şehrimizde 25 kilometreden devraldığımız bölünmüş yol mesafesini 197 kilometreye çıkardık. Silopi-Habur yolunu, Cizre ve Silopi çevre yollarını yaptık. Tır Parkı Köprülü Kavşağı, Cizre Köprülü Kavşağı ve Silopi Çevreyolu köprülü kavşaklarını tamamladık. Saklan, Zencur, Telkabin ve Habur 3 köprülerini hizmete verdik. Ayrıca Çizre-Şırnak yolundaki Şehit Dündar Page Tüneli'ni, Şehit Mustafa Erdal Tüneli'ni ve Cudi viyadüğünü tamamladık. Şırnak Ortabağ-Çığlı yolunda, Ballı Tüneli, İnceler Tüneli, Ortabağ1 ve 3 tünelleri hizmete girdi."

Erdoğan, projeleri kapsamında çok sayıda tünelin de yer aldığı çeşitli yol-inşa çalışmalarının sürdürüldüğüne işaret ederek, Şırnak, şehir içi yolları ile Silopi, Cizre, İdil, Kumçatı ve Kasrik geçiş yollarındaki üstyapı çalışmalarını da büyük ölçüde tamamladıklarını bildirdi.

Uzunluğu 179 kilometreyi bulan Nusaybin, Cizre, Silopi, Ovaköy demir yolunu elektrikli, sinyalli ve çift hatlı olarak yapmayı planladıklarını söyleyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şehrimize kazandırdığımız Şerafettin Elçi Havalimanımızın yolcu trafiği açıldığı günden bugüne 10 katına çıktı. Şırnak'a son 21 yılda 7 baraj, bir sulama tesisi, 40 taşkın koruma tesisi ve 6 hidroelektrik santral inşa ettik. Tamamladığımız tesislerle Şırnak Silopi, Cizre ve İdil'e içme suyu temin ettik. Yapımına başlayacağımız Cizre Barajı ile Cizre İdil ovalarının toplamda 640 bin dekar zirai arazisini suyla buluşturacağız."

Planlama çalışmaları süren Nerdüş ve Şenoba Barajları ile Bazamir Göleti'ni inşa edeceklerini belirten Erdoğan, bu tesislerle Silopi Ovası sulaması projesi dahilinde 307 bin dönüm zirai araziyi daha su ile buluşturacaklarını söyledi.

Erdoğan, Şırnaklı çiftçilere yaklaşık 15 milyar lira tarımsal hibe desteği verdiklerini dile getirerek, Siirt fıstığını atıl durumdaki arazilerde yeni aşılarla hızla yaygınlaştırdıklarını anlattı.

"GABAR'DA GÜNLÜK PETROL ÜRETİMİNDE HEDEF 100 BİN VARİL"

Bölgenin en önemli geçim kaynakları arasında yer alan hayvancılığı geliştirmek için çok sayıda proje uyguladıklarını ifade eden Erdoğan, şöyle devam etti:

"İstihdamı desteklemek için Şırnaklı işverenlerimize 1,5 milyar lira tutarında prim teşviki verdik. Enerjide Şırnak'a, İdil'e ve Silopi'ye doğal gaz arzını sağladık. Beytüşşebap, Güçlükonak, Karalar ve Uludere'ye de inşallah 2026'da doğal gaz arzını sağlayacağız. Şu anda Gabar'da günlük petrol üretiminde nereye vardık biliyor musunuz? 37 bin varili geçmiş durumdayız. Hedef 100 bin varil. Buralar uçacak, uçacak. Bu ay sonuna kadar günlük 40 bin varili geçmek, yıl sonunda da 100 bin varil üretime ulaşmayı hedefliyoruz. Kato Dağı ve Faraşin Yaylası da yeni petrol arama alanlarımız arasına girdi. Boş durmuyoruz, çalışıyoruz. Hayata geçirdiğimiz yatırımlarla Şırnak'ı madenleriyle, jeotermaliyle, güneşiyle, rüzgarıyla ülkemizin önde gelen enerji üslerinden biri yapmakta kararlıyız. Daha düne kadar terör yüzünden kimsenin giremediği yerlerde bugün insanlarımız huzur içinde yaşıyor, geziyor, dolaşıyor. Hatta Gabar'daki Süryani vatandaşlarımızdan, Beytüşşebap'taki Keldani vatandaşlarımızdan köylerine geri dönenler oldu."

Vatandaşların rahatı için yaylalara, mesire alanlarına içinde her türlü ihtiyacı karşılayacak tesislerin yer aldığı dinlenme alanları inşa ettiklerini, yollarını yaptıklarını anlatan Erdoğan, bir dönem adı korkuyla anılan Cehennem Deresi'nde cam ve ahşap seyir terasları, yürüyüş parkurları kurulduğunu kaydetti.

Erdoğan, miting alanında 25 bin vatandaşın olduğunu bildirerek, Şırnaklıların yol boyunca kendisini karşıladığını söyledi.

"TERÖRÜN BİR DAHA BU TOPRAKLARDA TUTUNAMAMASINI SAĞLAYACAĞIZ"

31 Mart'tan sonra yerel yönetimlerle işbirliği içinde bu yatırımlara çok daha fazlasını ekleyeceklerine vurgu yapan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanıyla, bakanlıklarıyla, belediyeleriyle ele ele vererek Şırnak'ı bölgemizin ve ülkemizin önde gelen üretim ve istihdam merkezlerinden biri haline getirmek istiyoruz. Bunun için şu üç hususta sizlerin desteğine ve katkısına ihtiyacımız var. Öncelikle terörün bir daha bu topraklarda tutunamamasını sağlayacağız. Sizler de gördünüz. Terör varsa ne yatırım, ne iş, ne huzur, ne muhabbet oluyor. İkinci olarak şehrimizin imkanlarıyla ülkemizin hedeflerini örtüştürüp doğru ve gerçekçi adımlarla Şırnak'ı kalkındıracağız. Üçüncü olarak sizlerin ve evlatlarınızın güvenli ve müreffeh geleceği için zihinlerinde hiçbir program, yüreklerinde hiçbir heyecan olmayanlara iradenizi teslim etmeyin. Onları kendi ağababalarıyla baş başa bırakın ki gerçek çapları ve yüzleri ortaya çıksın. Belediye başkan adaylarımızı sizlere emanet ediyorum."

MİTİNGDEN NOTLAR

Miting alanında, "Babalar sözünü tutar dedin, tuttuğun sözler dünyadan uzaya yol oldu", "Türkiye bilir, gerçek belediyecilik AK Parti'dir" yazılı Türkçe ve Kürtçe pankartlar yer aldı.

Konuşmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin Şırnak ve ilçe belediye başkan adaylarını sahneye çağırarak tanıttı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı miting alanına gelirken yol kenarlarında bekleyen vatandaşlar karanfillerle karşıladı.

Mitinge, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ile AK Parti milletvekilleri de katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan mitingin ardından Şırnak Valiliği'ne geçerek, Vali Cevdet Atay'dan çalışmalara ilişkin bilgi aldı.