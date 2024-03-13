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Gazze'de can kaybı sayısı artıyor! Öldürülenlerin yüzde 72'si kadın ve çocuk

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
İsrail, Gazze, Filistin, Haber

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Filistin Sağlık Bakanlığı, 31 bin 272'ye, yaralı sayısının da 73 bin 24'e yükseldiğini açıkladı. 7 Ekim'den bu yana Gazze'de öldürülenlerin yüzde 72'sinin kadın ve çocuk olduğu belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılar devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, can kaybına ilişkin son sayıları açıkladı.

Kudra, İsrail güçlerinin son 24 saatte Gazze Şeridi'nde 88 Filistinliyi öldürdüğünü, 135 Filistinliyi yaraladığını duyurdu.

ÖLDÜRÜLENLERİN YÜZDE 72'Sİ KADIN VE ÇOCUK

Gazze'de 7 Ekim'den bu yana düzenlenen saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 31 bin 272'ye, yaralı sayısının da 73 bin 24'e ulaştığını bildiren Kudra, İsrail ordusunun öldürdüğü Filistinlilerin yüzde 72'sinin kadın ve çocuk olduğunu vurguladı.

İsrail'in Gazze'de son 24 saatte "10 katliam" gerçekleştirdiğini belirten Kudra, enkaz altında ve yol kenarlarında hala ölülerin bulunduğunu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığını kaydetti.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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