İsrail zulmünün acı tablosu! BM'den Gazze'de öldürülen çocuklara ilişkin yürek yakan veri

İsrail, Gazze'ye saldırılarını 7 Ekim'den beri sürdürüyor. BM'nin son verileri de bu acı tabloyu ortaya koydu. BM verilerine göre, son 4 ayı aşkın bir sürede Gazze'de öldürülen çocuk sayısı, son 4 yılda dünya genelindeki savaşlarda öldürülen çocuk sayısından fazla.

Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, İsrail'in Gazze'deki saldırılarında öldürülen çocuklara ilişkin paylaşımda bulunarak çarpıcı veriler açıkladı.

Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, "Bu çocuklar üzerinde yürütülen bir savaş. Çocukların gelecekleri üzerine yürütülen bir savaş" dedi.

UNRWA Genel Komiseri Lazzarini, BM ve Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığının verilerine dayanarak hazırlanan, Gazze'de 7 Ekim'den 29 Şubat'a kadar öldürüldüğü bildirilen çocuk sayıları ile son 4 yılda savaşlarda öldürülen çocuk sayılarını gösteren bir grafiği de paylaştı.

Grafikte, son 4 yıldaki savaşlarda öldürülen çocuk sayısı 12 bin 193 iken, Gazze'de öldürüldüğü bildirilen çocuk sayısı 12 bin 300'ün üzerinde olduğu aktarıldı.

Lazzarini, Gazzeli çocuklar için derhal ateşkes yapılması çağrısında bulundu.