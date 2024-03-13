Binlerce Gazzeli hayvan yemi yiyor! Her gün en az 300 tır yardım gerekiyor

Gazze’de hayat şartları giderek ağırlaşıyor. Refah’a sığınan binlerce kişi yiyecek bulmakta zorlanırken, kuzeydekiler ise hayatta kalmak için ot ve hayvan yemi yiyor

İsrail’in beş ayı aşkın bir süredir düzenlediği saldırılarla yerinden ettiği, uyguladığı ablukayla da zorla aç ve susuz bıraktığı Gazzeliler için hayatta kalma şartları giderek zorlaşıyor. Gazze’deki Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze’nin kuzeyinde açlıktan ölümlerin artacağı uyarısında bulundu. Yardımların yetersizliği sebebiyle açlığın Gazze’nin kuzeyindeki halkı yok edeceğini bildiren Bakanlık, İsrail’in yardım bekleyen Filistinlileri katletmeye devam ettiğini belirtti. Dün sabah Gazze Şeridi’nin doğusundaki Kuveyt Kavşağı yakınında yardım tırlarını bekleyen Filistinlileri hedef alan saldırısında yedi kişinin öldüğünü, 20’den fazla kişinin yaralandığını belirten Bakanlık “İsrail, aç susuz bıraktığı Filistinlileri bombalamayı rutin hâline getirdi. Uluslararası toplum ise bunu sadece ekranlardan izliyor” ifadesini kullandı.

İSRAİL, KAPIYI AÇMALI

İtalya, Birleşmiş Milletlerin (BM) gıdayla ilgili kuruluşları Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ile Dünya Gıda Programı (WFP) ile Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC), Gazze’ye yönelik insani yardımların daha iyi koordine edilmesi için “Gazze için Gıda” girişimini başlattı. WFP İcra Direktörü Cindy McCain “Havadan yardımlarla Gazze’de herkese ulaşamıyoruz. Bunu yapmanın tek yolu, Refah kapısı ya da deniz yolu üzerinden. Gazze’ye her gün 300 tırın girmesi gerekiyor. İsrail’den girmemiz gerekiyor” dedi.

HAVADAN YARDIM YETMEZ

Gazze’ye havadan indirilen yardımlara değinen İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani ise “Çok fazla sivil ölüm var. Filistinlilere yardım etmeye çalışıyoruz. Gazze’ye havadan bırakılan yardımlar yeterli değil. Refah Sınır Kapısı’ndan giren kamyon sayısını artırmak gerekli. Bugün birkaç düzine kamyon geçişi var ama bu kesinlikle yeterli değil” diye konuştu.

“DÖRT AYDIR OT YİYORUZ”

Gazze’nin kuzeyinde çok sayıda Filistinli, hayatta kalabilmek için ot topluyor. Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) ait bir okula sığınan Ahmed Sadi Muhammed Kanu ve ailesi, yiyecek yemek bulamadığı için dört aydır ebegümeci toplamak suretiyle hayatta kalmaya çalışıyor. Gazze’nin kuzeyinde yaşayan herkes gibi hayatta kalabilmek için hayvan yemleri ve ot ne buluyorlarsa yediklerini anlatan baba Kanu “Bu abluka, savaş, yıkım ve açlık yetmez mi?” diye sordu.