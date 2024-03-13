ABD'den Gazze açıklaması: Yapılan insani yardımlar yeterli değil

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana topyekün abluka altına alıp aralıksız olarak saldırılar düzenlediği Gazze Şeridi'nde halk bir yandan da kıtlıkla mücadele ediyor. İşgal güçleri çoğu zaman yardım tırlarını hedef alıyor. ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan konu ile ilgili açıklama geldi. Yapılan yardımların yeterli olmadığı belirtilen açıklamada, daha fazlasının gönderilmesi gerektiği yer aldı.

İşgal güçleri Gazze'deki saldırılarına hız kesmeden devam ederken, zorla aç ve susuz bırakılan Filistinliler ise kıtlık ile mücadele ediyor. İsrail ordusu yardım girişlerine müdahale ederken, çoğu zaman tırları bombalıyor. Son günlerde Gazze'ye yardımların nakliye uçakları ile paraşütle atılması tartışma konusu olmuştu. Gazze'de kıtlık yüzünden hayatını kaybedenlerin sayısı her geçen gün yükselirken ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller'dan dikkat çeken açıklamalar geldi.

"DAHA FAZLA İNSANİ YARDIM GÖNDERİLSİN"

Günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını cevaplayan Miller, BD’nin Gazze’ye insani yardımların ulaşması için tüm imkanlara baktığını savundu. Miller, “Olmasını istediğimiz kadar değil ama Gazze’ye insani yardımların ulaştığını görüyoruz. Daha fazla insani yardımın gönderilmesini istiyoruz. Bu yüzden İsrail'le sürekli temas halindeyiz.” diye konuştu. Miller, ABD'nin havadan yapılan yardımlarının yanı sıra deniz yolu seçeneği üzerinde de çalıştıklarını hatırlatarak, “Ancak bunların hiçbiri, yardımın çoğunluğunun Gazze'ye kara geçişlerinden gitmesi gerektiği ve şu anda gönderilenden çok daha fazlasının olması gerektiği şeklindeki temel pozisyonumuzu değiştirmiyor.” dedi.

İSRAİL'E ÇAĞRI

Daha fazla insani yardımın ulaşması için güvenlik, denetleme ve dağıtım işlemlerinin geliştirilebileceğini ifade eden Miller, İsrail hükümetinin bu konuda daha fazlasını yapması gerektiğini belirtti.

Miller, AA muhabirinin, Başkan Joe Biden’ın Refah’a yapılacak olası saldırının kırmızı çizgi olacağı uyarısına rağmen İsrail’in bu konuda aksi niyetini açıklamasına ABD’nin tepkisiyle ilgili sorusuna da şu cevabı verdi: “Çoğu yerlerinden edilmiş 1 milyondan fazla Filistinlinin bulunduğu Refah’a askeri bir saldırı yapılmadan önce İsrail hükümetinin güvenilir ve uygulanabilir insani yardım planına sahip olduklarını görmek istediğimizi açık bir beklenti olarak dile getirdik ve bugün itibarıyla henüz böyle bir plan görmedik.”

İsrail ordusunun gözaltına aldıkları sağlık çalışanı Filistinlilere işkence yaptığı yönündeki sorulara da Miller, “Haberleri gördüm, bunu İsraillilere sorduk mu bilmiyorum ancak bu tip konuları takip ettiğimiz için daha fazla bilgi almak ve gözaltıların uluslararası hukuka göre olması gerektiği baskısı için sormalıyız.” şeklinde konuştu.

YARDIM BEKLEYEN SİVİLLERİ DE ÖLDÜRÜYORLAR

İsrail, yardım almaya çalışan çaresiz Filistinlileri öldürmeye devam ediyor. İsrail'in bugüne kadar Gazze'nin kuzeyinde yardım bekleyen 400'den fazla kişiyi öldürdüğü açıklandı. İsrail askerlerinin 29 Şubat'ta Gazze'nin kuzeyinde insani yardım tırlarına koşan Filistinlilere ateş açması sonucu 118 Filistinli öldürülmüş ve dünyadan büyük tepki gelmişti. Baskıların ardından 20 Şubat'tan bu yana Gazze'nin kuzeyine ilk defa yardım girdi. Ancak 6 tırlık konvoy sadece 25 bin kişiye yetecek kadar yiyecek taşıyor.