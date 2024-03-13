Ronaldo gibi Al Nassr’ın yolunu tutmuştu! Transferin eli kulağında Sadio Mane’nin yeni adresi Galatasaray!

Sezon başında Bundesliga devi Bayern Münih’ten, 30 milyon Euro karşılığında Cristiano Ronaldo’nun takımı Al Nassr’a transfer olan Sadio Mane’nin, Suudi Arabistan’da mutsuz olduğu ve Avrupa’ya geri dönmek istediği biliniyordu. Mane’nin, Galatasaray’la Avrupay’a dönebileceği iddia edildi. İşte haberin ayrıntıları.

Kariyerinde Salzburg, Southampton, Liverpool, Bayern Münih gibi takımlarda forma giyen 31 yaşındaki Senegalli yıldız Sadio Mane, bu sezon başında Cristiano Ronaldo’lu Al Nassr’a transfer olmuştu. Suudi Arabistan ligine fırtına gibi bir başlangıç yapan Mane’nin form grafiği her geçen hafta düştü.

Son dönemde de bu düşüş, sık sık Suudi basınında yer bulan Mane, eleştiri oklarının hedefindeydi. Ülkede mutsuz olduğu bilinen Mane, yerel basına yaptığı açıklamada kendi performansından mutlu olmadığını belirmişti.

AVRUPA’YA GALATASARAY’LA DÖNÜYOR

Suudi Arabistan basınında, Mane hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı. Habere göre; EURO 2024 nedeniyle gelecek sezon planlamasına erken başlayan Galatasaray, Sadio Mane için nabız yokluyor.

Tıpkı Ronaldo gibi astronomik rakamlar kazanan Mane’nin, Avrupa’ya dönebilmek için daha düşük ücrete onay verdiği, takımı Al Nassr’ın da ayrılığa sıcak baktığı belirtildi.

Güncel piyasa değeri 20 milyon Euro olan Mane, Suudi ekibinde 33 maçta 13 gol kaydederken, 7 asistlik bir katkı da sağladı