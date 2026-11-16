AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Fon soruşturmasındaki son durumu anlatan Çelik, "Bu bakımdan fon dolandırıcıları, onların işbirlikçileri, taşeronları her kim olursa olsun bu kişiler, bu yapılar eninde sonunda hukuk önünde bu hesabı vereceklerdir" dedi.

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AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplandı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de toplantının ardından kameralar karşısına geçerek açıklamalarda bulundu.

Çelik'in açıklamaları şu şekilde:

Sayın Bakanımız, Meclis Başkan Vekilimiz Bekir Bozdağ Bey, Sayın Cumhurbaşkanımızın takdirleriyle Genel Başkan Danışmanı olarak atanmıştı. Cumhurbaşkanımızın takdirleriyle Bekir Bozdağ Bey bugün MYK toplantımızın katılımcısı olmuştur. Kendisinin her zamanki tecrübelerinden, her zamanki bakış açısından, vizyonundan, MYK'mızdaki gündem maddeleriyle ilgili olarak yararlanacağımız için son derece mutlu olduğumuzu, memnun olduğumuzu ifade etmek isterim.

COP31 MESAJI

Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı Antalya'da çok başarılı bir şekilde gerçekleşti ve halen faaliyetler devam ediyor. Bu çerçevede Çevre Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurumu ve ekibini bu başarılı organizasyon için tebrik ediyoruz. Gerçekten son derece iyi düşünülmüş panellerin, çeşitli buluşmaların, etkinliklerin yapılmış bir organizasyondu.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten 'fon' açıklaması: Hukuk önünde hesap verecekler

Yine Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin ve oraya katılan herkesin vurguladığı şekilde Sayın Emine Erdoğan Hanımefendinin önderliğinde, himayelerinde gerçekleşen sıfır atık projesi artık bir Birleşmiş Milletler projesidir. Tabi bu arada Cumhurbaşkanımızın diplomasi trafiğinin yoğunluğu çok dikkat çekti. Gerçekten orada konuşmasında ve bütün temaslarında Gazze konusunu gündeme getirmesi ve Gazze'deki soykırımla birlikte çevre kıyımını beraberinde gündeme getirmesi son derece önemli. Tabi bir sembolizm de ortaya çıktı. Orada Cumhurbaşkanımız, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri, Liderler zeytin ağacı dikerken İsrail askerleri Filistinli kardeşlerimizin zeytinlerini yok ediyorlardı. O zeytinleri köklerinden söküyorlardı. Bu o zeytin ağaçlarını yok etme barbarlığına karşı da sembolik bir cevap verilmiş oldu.

"FON SORUŞTURMASI KONUSUNDA KARARLI BİR YAKLAŞIM ÜRETİYORUZ"

Değerli arkadaşlar, Sayın Cumhurbaşkanımız fon krizi olarak adlandırdığımız ve bu dolandırıcılıkla ilgili olarak mücadelemizin sonuna kadar kararlı, kesintisiz, tavizsiz ve sonuç alıcı şekilde devam edeceğini bir kere daha vurgulamışlardır. Tabi fon krizi olarak adlandırılan bu krizle ilgili olarak ortaya çıkan dolandırıcılıkla mücadelemizi olayın bütün boyutlarını açığa çıkaracak şekilde sürdürüyoruz ve bunu birden çok katmanda sürdürüyoruz. Bu konuda kesintisiz, tavizsiz, kararlı ve sonuç alıcı bir yaklaşım üretiyoruz. Fon koordinasyon kurulu çalışmalarını sürdürüyor. Bu tabi bir diğer kurumlar arasındaki eş güdümü sağlamaya dönük organizasyonu sağlamaya, iletişimi sağlamaya dönük olarak oluşturulmuş bir koordinasyon kurulu.

"DOLANDIRICIYLA YATIRIMCI AYRIMINDA HASSAS DAVRANILIYOR"

En önemli konulardan bir tanesi bu dolandırıcıların ortaya çıkması, bunların mal varlıklarına el koyulması ve cezalandırılması şeklinde. Burada bir kere daha bu dolandırıcılarla meşru yatırımcıyı ayırma konusunda son derece hassas davranıldığını ifade etmek isterim. Yine bu fonlarla ilgili tasfiye süreçleri bu fon koordinasyon kurulunun aldığı kararlar çerçevesinde devam ediyor. Tabii sermaye piyasalarını korumaya dönük olarak sermaye piyasalarının belli bir kesiminde çıkan bu sıkıntının karantinaya alındıktan sonra sermaye piyasalarının genelini korumaya dönük olarak da güçlü adımlar atılmasına dönük eylem planı bir yandan çalışmaya devam ediyor.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelikten açıklama

Bu çerçevede alınan kararlar doğusunda yine vatandaşlarımızın mağduriyetlerinin giderilmesi en önemli gündem maddelerimizin başında geliyor. Açıklanan ilkeler çerçevesinde ödemelerin yapılması, vatandaşlarımızın mağduriyetlerin giderilmesi, bu dolandırıcı şebekeler yüzünden zarar görmüş vatandaşlarımızın zararlarının telafi edilmesi ve mağduriyetlerinin giderilmesi bizim gündem maddemizin en başında yer almaktadır.

"DEVLET DENETLEME KURUMU TABLOYU ORTAYA ÇIKARACAK"

Tabii bir de adli boyutu var. Kararlı bir şekilde bu dolandırıcılık yapan, manipülasyon yapan, Türkiye'nin sermaye piyasalarına saldıran bu şahısların, bu bağlantıların ortaya çıkarılması, soruşturulması, yargılanması yönünde güçlü adımlar atılmaya devam ediliyor. Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla Devlet Denetleme Kurumu devreye girdi. Devlet denetleme kurumu elinde bulunan yetkiler açısından tüm sistemi gözden geçirebilecek, her tarafa bakabilecek ve her türlü datayı, veriyi, ilişkiyi, bağlantıyı görebilecek bir kapasiteye sahip. O yüzden devlet denetleme kurulunun çalışmaları sonunda ortaya çıkacak tablo da bundan sonraki yol haritasının şekillenmesi bakımından son derece önemli.

Suçluların cezalandırılması konusundaki irademiz tamdır. Bu bakımdan fon dolandırıcıları, onların işbirlikçileri, taşeronları her kim olursa olsun bu kişiler, bu yapılar eninde sonunda hukuk önünde bu hesabı vereceklerdir. Zaten şimdiden bazıları vermeye başlamışlardır. Bunun için yargı süreçleri, soruşturma süreçleri en hassas biçimde yürütülmektedir. En önemli husus; bir daha böyle bir şeyin tekerrür etmemesi için alınması gereken tedbirler var. Bu çerçevede hem ilgili kurumlarla hem de sivil alandaki paydaşlarla kapsamlı bir şekilde istişare süreci yürütülerek, bu konuda sistemin bağışıklık sistemini yükseltmek, daha kuvvetli hale getirmek için neler yapılması gerektiğini de kapsamlı bir şekilde değerlendiriyoruz. Burada tabii şu nettir, hiç kimse bir siyasi linç kampanyasıyla suçlanmamalıdır.

"BU KONU FAİLİ MEÇHUL KALMAYACAK"

Bunun yanı sıra hiç kimseyle ilgili olarak da bir iddia herhangi bir siyasi himayeyle örtbas edilmemelidir dedik ilk baştan itibaren. Ne herhangi bir iddianın herhangi bir siyasi himayeyle örtbas edilmesine müsaade ederiz ne de herhangi bir şekilde siyasi linç kampanyasıyla insanların yanlış yere etiketlenmesine müsaade ederiz. Burada gerçeğin açığa çıkması esas meseledir. Her ne olursa olsun gerçek açığa çıkacaktır. İhmali, kusuru ve kastı olanlar muhakkak surette hesap vereceklerdir. Bu mesele hiçbir şekilde faili meçhul kalmayacaktır.

'TERÖRSÜZ TÜRKİYE' MESAJI

Terörsüz Türkiye ile ilgili gündemimiz sabit bir gündemdir. Bu süreci muhakkak surette bir neticeye ulaştırmak için gayret ediyoruz. Burada şimdiye kadar alınan mesafe son derece kıymetlidir. Yol haritası çerçeve yasadır. Bu tarihsel olarak önemli bir aşamadır. Burada sorunun çözümü için bir yasal çerçeve ortaya çıkmıştır. Hukuki çatısı iyi değerlendirilmiştir ve iyi değerlendirildiği için de 467 gibi yüksek bir kabulle bu yasalaşmıştır. Buradaki ilkeler açıktır."

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