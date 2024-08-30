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AK Parti'den 'Çalışma saatleri düşecek mi?' sorusuna cevap geldi!

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Gündem Haberleri

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren çalışma saatlerinin düşeceğine yönelik iddialara AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, son noktayı koydu ve bunun gündemlerinde olmadığını söyledi. 

AK Parti'den 'Çalışma saatleri düşecek mi?' sorusuna cevap geldi! - 1. Resim

30 milyonu aşkın çalışanın son günlerde gündemi çalışma saatlerinde yapılacak düzenleme. Milyonlar 'çalışma saatleri 40 saate düşürülecek"  iddiaları sonrası gözlerini yetkili isimlerden gelecek açıklamalara çevirdi. 

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, milyonların beklediği konuya ilişkin açıklama yaptı. Güler, gündemlerinde böyle bir konunun olmadığını söyleyip değerlendirilmesi muhtemel önerileri ve teklifleri anlattı. 

AK Parti'den 'Çalışma saatleri düşecek mi?' sorusuna cevap geldi! - 2. Resim

ÇALIŞMA SAATİ DÜŞECEK Mİ?

Güler'in açıklamaları şu şekilde: 

Kamu ve özel sektörde haftalık çalışma saatlerinin düşeceği yönünde bir çalışmanın da olmadığını kaydeden Güler, "Öyle bir çalışma söz konusu değil. Gerek haftalık çalışma saatleri gerekse günleri açısından gündemimizde böyle bir çalışma yok.

AK Parti'den 'Çalışma saatleri düşecek mi?' sorusuna cevap geldi! - 3. Resim

ÖNERİLER VE TEKLİFLER

Ancak pandemiyle beraber belli sektörlerde, belli meslek gruplarında daha kısa süreli çalışma, daha esnek çalışma modelleri de tabii burada gerek işveren, gerekçe çalışanlar açısından öneriliyor, çalışılıyor.

AK Parti'den 'Çalışma saatleri düşecek mi?' sorusuna cevap geldi! - 4. Resim

Bu mahiyette eğer olabilecekse sadece belli meslek kollarında ve belli mesleğin icrası noktasında uzaktan çalışma modeli gibi daha kısa süreli haftalığın belli günlerinde çalışabilecek bazı öneriler ve teklifler var. Bu yönüyle olabilecektir. Yoksa mevcut çalışma hayatımız içerisinde gerek haftalık çalışma günleri gerekse de haftalık çalışma saatleriyle ilgili düşürülmesiyle ilgili herhangi bir düzenlememiz yok. Herhangi bir hayata geçecek bir çalışma şu anda bulunmuyor" dedi.

 

 

Düzenleyen:  - Gündem
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