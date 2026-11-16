AK Partili vekile nefret söylemi: Profesöre adli kontrol verildi

Ege Üniversitesi'nden Prof. Dr. Adnan Yüksel Gürüz'ün, AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı'ya yönelik "Mardinli kadının Çeşme sevdası. Bunlardan sadece midyeci olur" şeklindeki paylaşımı infiale yol açmıştı. Başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Prof. Dr. Gürüz, yurt dışına çıkış yasağıyla serbest bırakıldı.

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Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Parazitoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Aşı Geliştirme, Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Adnan Yüksel Gürüz, sosyal medya hesabından AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı'nın Çeşme Projesi hakkındaki açıklamalarını alıntılayarak nefret söyleminde bulundu.

Gürüz, tepki toplayan paylaşımda "Mardinli kadının Çeşme sevdası. Bunlardan sadece midyeci olur" ifadelerine yer verdi.

Kısa sürede büyük tepki toplayan paylaşıma AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı sert karşılık verdi. Çankırı, akademik unvanın arkasına saklanılarak millete tepeden bakıldığını belirterek, Mardin'in evlatlarını ötekileştirmenin ve bir kadının siyasetteki varlığını hedef almanın kabul edilemez olduğunu ifade etti.

PEŞ PEŞE ÖZÜR AÇIKLAMASI YAPTI

Tepkilerin ardından paylaşımını silen Prof. Dr. Gürüz, üç kez özür açıklaması yayımladı.

Olayla ilgili İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resmi soruşturma başlatıldı. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, paylaşımın Türk Ceza Kanunu'nun 216/2 maddesi kapsamında halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama suçu çerçevesinde değerlendirildiği ve soruşturmanın sürdürüldüğü duyuruldu.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Prof. Dr. Adnan Yüksel Gürüz savcılığa sevk edildi. Gürüz, çıkarıldığı hakimlikçe yurt dışına çıkış yasağı ile adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : DOĞUKAN AKGÜN Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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