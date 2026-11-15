AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, revize edilen Çeşme Projesi'ne ilişkin turizm sektöründen temsilcilerle bir araya geldi. Söz konusu görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Çankırı, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden Prof. Dr. Adnan Yüksel Gürüz'ün nefret söylemine maruz kaldı. Gürüz, AK Partili vekil için "Mardinli kadının Çeşme sevdası. Bunlardan sadece midyeci olur" şeklinde bir paylaşım yaptı. Skandal sözlerin infiale yol açmasının ardından Profesör, paylaşımını silip peş peşe özür mesajları yayımladı.

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Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Parazitoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Adnan Yüksel Gürüz, 14 Kasım günü AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı’nın Çeşme Projesi kapsamında turizm sektörü temsilcileriyle yaptığı görüşmeleri konu alan bir haberi alıntılayarak X’te şu ifadeyi kullandı:

"Mardinli kadının Çeşme sevdası. Bunlardan sadece midyeci olur."

Profesörden AK Partili vekile nefret söylemi: 'Midyeci' paylaşımını silip üç kez özür diledi

Söz konusu paylaşım, hem milletvekilinin kökenini hem de bir kadının siyasetteki varlığını hedef aldığı ve midyecilik gibi alın teriyle yapılan bir mesleği aşağıladığı gerekçesiyle büyük tepki çekti.

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Parazitoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Aşı Geliştirme, Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Adnan Yüksel Gürüz'ün paylaşımını sildiği, ardından üç kez özür mesaj yayımladığı görüldü.

Profesörden AK Partili vekile nefret söylemi: 'Midyeci' paylaşımını silip üç kez özür diledi

"MAKSADIMI AŞAN BİR PAYLAŞIMDA BULUNDUM..."

Prof. Dr. Gürüz, "Ceyda Bölünmez vekilimi yermek isterken maksadı aştım, yol açtığım ortamdan dolayı çok üzgünüm. Kendisinden ve tüm Mardinlilerden özür dilerim. Değerli İzmirliler ve Mardinli kardeşlerim Sayın vekilimiz Ceyda Bölünmez Çankırı'nın paylaşımı üzerine Çeşme’yi yapılaşmadan koruma içgüdüsüyle maksadı aşan bir paylaşımda bulundum. Tepkiler son derece haklıdır İzmirliler ve tüm Mardinli kardeşlerimden içtenlikle özür dilerim" açıklaması yaptı.

Profesörden AK Partili vekile nefret söylemi: 'Midyeci' paylaşımını silip üç kez özür diledi

ÇANKIRI’DAN "KİBİR VE CEHALET BATAKLIĞI" TEPKİSİ

Prof. Dr. Gürüz’ün ifadelerine X hesabı üzerinden karşılık veren AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, söz konusu paylaşımı ayrımcı ve nefret içerikli olarak nitelendirdi.

“Hadsiz!” başlığıyla yayımladığı metinde Çankırı, İzmir’in seçilmiş bir milletvekili olarak Çeşme turizmini yılın on iki ayına yaymak amacıyla sahada çalıştığını belirterek şu ifadeleri kaydetti:

"Akademik unvanın arkasına saklanıp millete tepeden bakan o kibrin, aslında ne kadar derin bir cehalet ve nefret bataklığında yüzdüğünü tüm çıplaklığıyla ortaya sermiş! Binlerce yıllık kadim medeniyetlerin beşiği Mardin’in evlatlarını ötekileştirmek de, bir kadının siyasetteki varlığını hedef almak da, alın teriyle evine ekmek götüren midyeci kardeşimizin onurlu emeğini aşağılamak da senin o kokuşmuş ve sığ zihniyetinin haddi değildir!"

"Ben İzmir’in seçilmiş milletvekili olarak; laf değil eser ve vizyon üretiyor, sektörün tüm aktörleriyle el ele vererek turizmi 12 aya yayacak dev projelerle Çeşme’yi dünya markası haline getirmek için gece gündüz sahada çalışıyorum! Senin gibi faşizan, ayrımcı ve kibir abidesi kafalar ise kendi karanlık nefretinde boğulmaya mahkum olacaktır!"

Öte yandan skandal paylaşıma birçok kesimden tepki geldi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, her yerde utanç verici bir şey olan ayrımcılığın, insanlık dışı bir kibir ve cehaletin de yol arkadaşı olduğunu belirterek, “İnsanları kökenleri, memleketleri, meslekleri ve kimlikleri üzerinden ayrımcılıkla hedef almak ‘nefret söylemi’dir. Nefret söylemi kişinin alnına yazılmış kara bir lekedir.” dedi.

"BU HASTALIKLI BİR ZİHNİYET"

“İsminin başında akademik unvan olan birinin ayrımcılık ve hadsizlik yapması daha da vahimdir. Bu ‘ünvanlı faşizm’i kınıyoruz. Kadınlara, alın terine, ülkemizin belli bir bölümüne dönük bu ‘nefret söylemi’ni kökten reddediyoruz.” sözleriyle sosyal medya paylaşımına devam eden Çelik şunları da ekledi:

“Hem Mardinli kadınlara hem milletvekilimize hem de ekmeğini kazanmak için midye satan vatandaşlarımıza hakaret eden bu zihniyet, hastalıklı bir zihniyettir… Nefret söylemiyle hukuk zemininde mücadele etme irademiz tamdır. Bu şahıs yeni bir açıklama yaparak özür dilemiş. Bu özrü kabul edip etmemek Mardinli kadınların takdirindedir. Vakar, irfan ve asalet sahibi insanlarımızın evi Mardin’imize selam olsun.”

"AHLAKSIZ SÖYLEME SESSİZ KALACAK DEĞİLİZ"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan da sosyal medya hesabından paylaşım yaptı:

"Mayasında hoşgörü ve kardeşlik olan bu topraklara ve insanına duyduğunuz kinden asla arınamıyorsunuz. Nefretinizde çürüyorsunuz. İzmir Milletvekilimiz Sayın Ceyda Bölünmez Çankırı’ya ve Mardinli kardeşlerime yönelik bu çirkin saldırıyı lanetliyorum. Sözde akademisyenin hadsiz ve ahlaksız söylemine sessiz kalacak değiliz! Mardin'in temiz insanlarına, emeği ve alın teriyle helal lokma kazanan insanlarına düşmanlık ederseniz karşınızda bizi bulursunuz."

"HESABINI HUKUK ÖNÜNDE VERECEKSİN"

Bir tepki de AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan’dan geldi:

"İnsanı doğduğu toprakla ve ekmeğiyle vurmaya kalkmak, fikir üretemeyen zavallı ve çürümüş zihniyetlerin işidir. Mardinlilerin asaleti de, senin o tepeden baktığın midyeci esnafının helal alın teri de bu ırkçı ve üstenci zihniyetinden bin kat daha onurludur! Bu kirli sözlerinin altında ezileceksin, hesabını hem Mardinlilerin vicdanında hem de hukuk önünde vereceksin."

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : DOĞUKAN AKGÜN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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