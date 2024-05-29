AK Partili Yenişehirlioğlu'ndan, "Sokak köpekleri uyutulacak mı?" sorusuna cevap

AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, sokak köpeklerine yönelik yürütülen çalışmanın detaylarını paylaştı. Toplumun her kesiminden fikir aldıklarını belirten Yenişehirlioğlu, "Ortada bir tasarı, kesinleşmiş bir şey yok; teklif var. Ben çalışmalarımı, görüşmelerimi derleyip toparlıyorum." dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını cevapladı.

"AKLINIZA GELEBİLECEK HERKESLE GÖRÜŞÜYORUM"

Sokak köpekleri sorununun çözümüne ilişkin yasal düzenleme çalışmalarını anlatan Yenişehirlioğlu, "Grup Başkanımız, grup başkan vekilleri ile görüşecek. Muhalefet içerisinde bu konuda görüş bildirecek olan milletvekillerini tespit edecekler. O milletvekillerinin isimleri bana gelecek. Ondan sonra ben görüşeceğim. Tarihini bilmiyorum. Grup Başkanımızdan bekliyorum. Şu an herhalde bir 10 gün daha çalışacağım. Toplumun bütün kesimlerini dinliyorum. Liste çok kabarık, gazeteciler, sanatçılar, akademisyenler, hatta yurt içinde ve yurt dışında vazife yapan akademisyenler, uzmanlar, toplum önderleri, mağdur aileleri, dernekler, vakıflar, aklınıza gelebilecek pek çok insan. Hiçbir kıstas ve filtreleme yapmaksızın herkesle görüşüyorum" dedi.

KÖPEKLER UYUTULACAK MI?

Sokak köpeklerinin uyutulup uyutulmayacağı sorusunu cevaplayan Yenişehirlioğlu, şunları söyledi: "Ortada bir tasarı, kesinleşmiş bir şey yok; teklif var. Komisyon'da konuşulacak, onun başkanlığını malum Tarım Komisyonu yürütecek. Ben çalışmalarımı, görüşmelerimi derleyip toparlıyorum. Onların tamamını Grup Başkanımıza ibraz edeceğim. Tarım Komisyonu'nda birçok partinin temsilcisi var. Tarım Komisyonumuzun Başkanına da vereceğim. O da tartışılacak, konuşulacak. Ortada kesin bir şey yok henüz."