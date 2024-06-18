AK Parti'nin acı günü... Belde başkanı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Kurban Bayramı'nda AK Partili isimden acı haber. geldi. AK Parti Aydınlar Belde Başkanı Tacettin Karamercan, iki aracın kafa kafaya çarpıştığı trafik kazasında hayatını kaybetti.

AK Parti Aydınlar Belde Başkanı Tacettin Karamercan, bugün Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde iki aracın çarpıştığı kazada yaralanmıştı. Karamercan'ın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi.

KARŞI ŞERİTTEN GELEN ARAÇLA KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI

Aydınlar Belde Belediyesi eski Belediye Başkanı Mehmet Arif Tusun ile AK Parti Aydınlar Belde Başkanı Tacettin Karamercan'ın birlikte seyahat ettiği otomobil bugün Adilcevaz ilçe çıkışında karşı yönden gelen hafif ticari araçla kafa kafaya çarpıştı.

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TÜM MÜDAHALEYE RAĞMEN KURTARILAMADI

İlk belirlemelere göre kazada 2 başkan ile hafif ticari araçta bulunan 5 kişi yaralandı. Yaralılar Adilcevaz başta olmak üzere çevre ilçelerdeki hastanelere kaldırıldı.

Adilcevaz Onkoloji Hastanesine kaldırılan yaralılardan AK Parti Aydınlar Belde Başkanı Tacettin Karamercan, yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Karamercan'ın ölüm haberi üzerine hastaneye yakınları ve çok sayıda partili geldi. Karamercan'ın yapılacak otopsinin ardından beldede defnedileceği öğrenildi.