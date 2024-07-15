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Akdeniz açıklarında korkutan deprem! Kandilli ilk verileri açıkladı

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Akdeniz açıklarında korkutan deprem! Kandilli ilk verileri açıkladı
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Akdeniz'in Girit Adası açıklarında 4.1 büyüklüğünde bir deprem oldu. Kandilli depreme ilişkin ilk verileri açıkladı.

Yunanistan'ın Girit Adası açıkları beşik gibi sallanmaya devam ediyor. Bölgede yaşanan üst üste depremler korkutuyor. 4.6 ve 4.1 gibi şiddetli artçılarla sallanan Girit Adası'nda bir deprem daha oldu. Depreme ilişkin ilk veriler Kandili Rasathanesi'nden geldi.

GİRİT ADASINDA KORKUTAN DEPREM

Kandilli tarafından paylaşılan verilere göre saat 18:23 sıralarında Girit Adası'nda 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
 
Deprem, yerin 6.8 km derinliğinde yaşandı.
 
 
Düzenleyen:  - Gündem
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