Akdeniz'de korkutan deprem! AFAD ilk verileri açıkladı
Düzenleyen: Baki Sancak- Güncelleme:
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Akdeniz'de Kıbrıs adası açıklarında 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depreme ilişkin ilk veriler AFAD ve Kandilli tarafından açıklandı.
Akdeniz'de Kıbrıs adası açıklarında 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
KIBRIS AÇIKLARINDA KORKUTAN DEPREM
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 00.29'da merkez üssü Akdeniz olan 4,8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 12,22 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi. Deprem, Mersin ve Antalya'dan da hissedildi.
Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.9 olarak duyurdu.
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KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ...
Düzenleyen: Baki Sancak - Gündem