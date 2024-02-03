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    • Akdeniz'de korkutan deprem! Kandilli'den ilk veriler geldi

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Akdeniz&#039;de korkutan deprem! Kandilli&#039;den ilk veriler geldi
    Akdeniz, Deprem, Haber

    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre, Akdeniz'in Girit Adası açıklarında saat 13.03'te 3.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

    Korkutan depremlerin son adresi Akdeniz oldu. Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre, Girit Adası açıklarında 3.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

    Saat 13.03'te kaydedilen depremin derinliği 9.2 kilometre olarak ölçüldü.

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    AFAD ise henüz açıklama yapmadı.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    AkdenizDeprem
    Haberler > Gündem > Akdeniz'de korkutan deprem! Kandilli'den ilk veriler geldi
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