Akdeniz'de korkutan deprem! Kandilli'den ilk veriler geldi

Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre, Akdeniz'in Girit Adası açıklarında saat 13.03'te 3.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Korkutan depremlerin son adresi Akdeniz oldu. Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre, Girit Adası açıklarında 3.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Saat 13.03'te kaydedilen depremin derinliği 9.2 kilometre olarak ölçüldü.

AFAD ise henüz açıklama yapmadı.