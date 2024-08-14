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Akkuyu NGS'de önemli bir aşama daha tamamlandı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Akkuyu NGS&#039;de önemli bir aşama daha tamamlandı

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde (NGS) 3'üncü ünitenin iç koruma kabuğunun 5'inci katmanı kuruldu. 396 ton ağırlığında ve 6,5 metre yüksekliğindeki kaynaklı metal yapı paletli vinç ile taşındı.

Mersin'in Gülnar ilçesinde yapımı süren Akkuyu NGS'nin 3'üncü güç ünitesine, iç koruma kabuğunun 5'inci katmanı kuruldu.

Akkuyu Nükleer AŞ'den yapılan açıklamada, inşaat halindeki güç ünitesinin yanında bulunan özel alanda monte edilen 396 ton ağırlığında ve 6,5 metre yüksekliğindeki kaynaklı metal yapının, paletli vinç yardımıyla yerine taşındığı belirtildi.

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Katmanın, koruma kabının silindirik ve kubbe kısımları arasında geçiş parçası olma özelliği taşıdığı aktarılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Akkuyu NGS güç üniteleri modern ve yüksek teknolojili VVER-1200 tipi reaktörlerle donatılıyor. Güç ünitelerinin tasarımı ve inşasında, birkaç nesil nükleer güç santralinin güvenli işletim deneyimi dikkate alındı. VVER-1200 tipi reaktöre sahip üniteler, iç ve dış olmak üzere çift korumaya sahip. Her katman güçlü bir metal iskelet ve özel betondan oluşuyor. Tüm bunlar, 9 büyüklüğüne kadar deprem, tsunami, kasırga ve bunların kombinasyonları gibi her türlü dış etkiye karşı reaktör bölmesinin sızdırmazlığını ve güvenilir bir şekilde korunmasını sağlıyor."

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Açıklamada görüşlerine yer verilen Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdürü Sergei Butckikh, "Rus ve Türk uzmanlar, montajcılar, vinç operatörleri ve kalıpçılar bir kez daha en üst düzeyde profesyonel beceri sergileyerek tonlarca ağırlıktaki yapıyı başarıyla kurdular" değerlendirmesinde bulundu.​​​​​​​

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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