Akrabaların kavgasında taşlar sopalar havada uçuştu: 7 yaralı

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde akrabalar arasında çıkan kavgada taşlar sopalar havada uçuştu. Kavgada 7 kişi yaralandı.

Kars’ın Sarıkamış ilçesi İnkaya köyünde bilinmeyen bir nedenden dolayı akrabalar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada, taraflar bir birlerine taş ve sopalarla saldırdı. Kavgada her iki taraftan 7 kişi yaralandı.

JANDARMA MÜDAHALE ETTİ

Olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Köyde güvenlik önlemleri alan jandarma, kavgayı daha da büyümesini önlerken, sağlık ekipleri ise yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.

İlgili Haberler Nizip Belediye Başkanı Doğan'ın kullandığı otomobilin çarptığı yaya öldü

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Daha sonra ambulanslara alınan yaralılar Sarıkamış Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan kavga ile ilgili tahkikat başlatılırken, jandarma İnkaya köyünde güvenlik önlemi aldı.