Gazetecinin tırnaklarını gören Erdoğan kendini tutamadı: Rüyada mıyım?

Meclis'te gazetecilerle sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisine soru yönelten gazetecinin renkli tırnaklarını görünce takılmadan edemedi. Erdoğan "Ojeler acayip, rüyada mıyım?" derken, gazeteci ise yaza hazırlık yaptığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün saat 12.00'de TBMM’de partisinin grup toplantısına katıldı. Toplantının ardından Meclis koridorlarında yürüyen Erdoğan’a, gazeteciler de yoğun ilgi gösterdi.

GAZETECİNİN TIRNAKLARINA TAKILDI

O anlarda Erdoğan’ın dikkatini A Haber muhabir Rüya Akkuş'un renkli tırnakları çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın "Bu ojeler ne? Ojelerin modeli acayip... Ben mi rüyadayım?" demesi ise grupta gülüşmelere neden oldu. Akkuş ise “Efendim yaza hazırlık” cevabını verdi.

Fotoğraf: Ekonomim

Erdoğan yanında bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’e, "Parti sözcüsü olarak bir değerlendirme alalım" derken; Çelik ise “Hanımlara her şey yakışıyor” demekle yetindi.