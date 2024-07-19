Alevler bu kez Bursa'dan yükseldi! Sandalye fabrikası cayır cayır yanıyor, işçiler alevlerin arasında kaldı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren sandalye fabrikasında yangın çıktı. İşçilerin son anda kurtulduğu yangına ekiplerin müdahaleleri sürüyor.

Bakan Yumaklı "15 Eylül'e kadar alarmdayız" deyip açıkladı: Tüm yangınlar kontrol altında

Bakan Yumaklı "15 Eylül'e kadar alarmdayız" deyip açıkladı: Tüm yangınlar kontrol altında

Türkiye'nin dört bir yanından yangın haberleri gelmeye devam ediyor. Orman yangınlarının hakim olduğu yurdun batısında bu kez fabrikalarda alevler yükselmeye başladı. Aydın'da günlerdir süren kağıt fabrikasındaki yangının ardından bu kez Bursa'da sandalye fabrikasında yangın çıktı. Ekiplerin müdahalesi sürüyor.

SANDALYE FABRİKASINDA KORKUTAN YANGIN

Yangın, 16.30 sıralarında İnegöl ilçesi Yeniceköy Mahallesi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren sandalye fabrikasında meydana geldi.

Çıkış sebebi henüz öğrenilemeyen yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İŞÇİLER SON ANDA ÇIKMAYI BAŞARDI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Alevlerin içinde kalan işçiler, son anda fabrikadan çıkmayı başardı.

Bursa merkez ve ilçelerden takviye ekip sevk edildi. Yangına müdahale sürüyor.