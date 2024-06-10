Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yarın Özgür Özel'i ziyaret etmeye hazırlanması kulisleri hareketlendirirken sürpriz bir ziyaret gerçekleşti. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan’ı makamında ağırladı.

2 Mayıs'ta Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret etmesi siyaset gündemini hareketlendirmişti. Erdoğan da iadeiziyaret yapacağını açıklamıştı.

"NAZİK ZİYARETLERİ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın CHP Genel Merkezi'ne gitmeye hazırlanırken sürpriz bir gelişme yaşandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan’ı kabul etti. Yerlikaya paylaşımında, "CHP Genel Başkan Yardımcısı Sayın Murat Bakan’la bir araya geldik. Sayın Murat Bakan’a nazik ziyaretleri için teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

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ART ARDA GÖRÜŞMELER GERÇEKLEŞMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Özel’e yarın yapacağı ziyarei öncesinde CHP’nin “gölge bakanları” çeşitli görüşmeler gerçekleştirmişti. CHP'den Gökhan Zeybek, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki’yi ziyaret etmişti. CHP’li Prof. Dr. İlhan Uzgel Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a, Yankı Bağcıoğlu da cuma günü Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'e gitmişti.