Alışverişe giden kadın, cadde ortasında bıçaklandı

Çorum’da caddede yürüyen bir kadın, tanımadığını söylediği kişiler tarafından bıçaklandı. Benzin istasyonuna sığınan kadın, hastaneye kaldırıldı.

Bingöl'de yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var

Bingöl'de yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var

Çorum'da alışveriş merkezine gitmek üzere İnönü Caddesi’nde yürüyen Hatice E. (38), tanımadığını iddia ettiği kişi ya da kişilerin bıçaklı saldırısına uğradı.

BENZİN İSTASYONUNA KAÇTI

Vücudunun birkaç yerinden yaralanan kadın, bir benzin istasyonuna sığındı. Çalışanlarının ihbarı üzerine istasyona sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.