Alışverişe giden kadın, cadde ortasında bıçaklandı
Düzenleyen: Gözde Nur Bayar / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Çorum’da caddede yürüyen bir kadın, tanımadığını söylediği kişiler tarafından bıçaklandı. Benzin istasyonuna sığınan kadın, hastaneye kaldırıldı.
Çorum'da alışveriş merkezine gitmek üzere İnönü Caddesi’nde yürüyen Hatice E. (38), tanımadığını iddia ettiği kişi ya da kişilerin bıçaklı saldırısına uğradı.
BENZİN İSTASYONUNA KAÇTI
Vücudunun birkaç yerinden yaralanan kadın, bir benzin istasyonuna sığındı. Çalışanlarının ihbarı üzerine istasyona sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Düzenleyen: Gözde Nur Bayar - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı