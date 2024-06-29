Alman turist kaldığı otel odasında ölü bulundu
Düzenleyen: Gözde Nur Bayar / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Antalya'nın Manavgat ilçesinde tatil yapan 70 yaşındaki Alman vatandaşı, kaldığı otel odasında ölü bulundu.
Side Antik kent girişinde bulunan bir otelde tatil yapan 70 yaşındaki Alman vatandaşı Emmert Siegfried kaldığı otel odasında ölü bulundu.
KALP RAHATSIZLIĞI VARMIŞ
Kalp rahatsızlığı olduğu bildirilen Alman turistin cansız bedeni Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Olay Yeri İnceleme timi, Adli Tabip ve Cumhuriyet Savcısının incelemelerinin ardından Antalya Adli Tıp kurumuna gönderildi.
Düzenleyen: Gözde Nur Bayar - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı