Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Alman turist kaldığı otel odasında ölü bulundu

Alman turist kaldığı otel odasında ölü bulundu

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Alman turist kaldığı otel odasında ölü bulundu
Almanya, Manavgat, Antalya, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde tatil yapan 70 yaşındaki Alman vatandaşı, kaldığı otel odasında ölü bulundu.

Side Antik kent girişinde bulunan bir otelde tatil yapan 70 yaşındaki Alman vatandaşı Emmert Siegfried kaldığı otel odasında ölü bulundu.

Alman turist kaldığı otel odasında ölü bulundu - 1. Resim

KALP RAHATSIZLIĞI VARMIŞ

Kalp rahatsızlığı olduğu bildirilen Alman turistin cansız bedeni Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Olay Yeri İnceleme timi, Adli Tabip ve Cumhuriyet Savcısının incelemelerinin ardından Antalya Adli Tıp kurumuna gönderildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Çocuk sahibi olamıyordu… Oyuncu Turgay Tanülkü’nün şimdi 101 kişilik kocaman ailesi varAvcılar'da feci olay: Otomobil yayaların arasına daldı!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Avcılar'da feci olay: Otomobil yayaların arasına daldı! - GündemAvcılar'da feci olay: Otomobil yayaların arasına daldı!İzmir Menderes'te orman yangını! Havadan ve karadan müdahale ediliyor - Gündemİzmir'de orman yangını! Ekipler müdahale ediyorMehmetçik'ten sınır ötesinde nokta operasyon! Irak ve Suriye'de 10 terörist etkisiz hale getirildi - GündemÇok sayıda terörist etkisiz hale getirildiResmen katliam yaptı! Kayınpederi ve kayınvalidesi dahil 3 kişiyi öldürüp, 2 kişiyi yaraladı - Gündem3 kişiyi öldürüp, 2 kişiyi yaraladıDuyanlar şaşıp kalıyor: Muhabbet kuşundan "Sayın Erdoğan" tiradı - GündemMuhabbet kuşundan "Sayın Erdoğan" tiradıKarısını öldürüp 3 kişiyi yaralamıştı! Uzman çavuşun ifadesi ortaya çıktı - GündemUzman çavuşun ifadesi ortaya çıktı
Sonraki Haber Yükleniyor...