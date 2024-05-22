Amacı sadece kavgayı ayırmaktı! Genç adam canından oldu

Düzenleyen: Kübra Şenal / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 22 Mayıs 2024 14:34 - Güncelleme: 22 Mayıs 2024 14:43 - Güncelleme:

Elazığ, Jandarma, Haber

Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı

Elazığ’ın Yenice köyünde iki grup arasında meydana gelen kavgayı ayırmak için araya giren genç adam kurşunların hedefi oldu.