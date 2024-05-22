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Amacı sadece kavgayı ayırmaktı! Genç adam canından oldu

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Elazığ, Jandarma, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Elazığ’ın Yenice köyünde iki grup arasında meydana gelen kavgayı ayırmak için araya giren genç adam kurşunların hedefi oldu.

Elazığ Yenice’de meydana gelen kavgada birkaç ay önce askerden gelen Yusuf Çaça, kurşunlandı.

AMACI SADECE KAVGAYI AYIRMAKTI

Olayın yaşandığı yoldan geçerken kavgayı ayırmak isteyen Çaça, şahıslardan birinin ateş etmesi sonucu yaralandı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınana Çaça, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı. Acı haberin ailesine ulaştırılan Çaça'nın 3 ay önce askerden geldiği öğrenildi.

Jandarma olay ile ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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