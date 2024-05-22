Amacı sadece kavgayı ayırmaktı! Genç adam canından oldu
Düzenleyen: Kübra Şenal / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Elazığ’ın Yenice köyünde iki grup arasında meydana gelen kavgayı ayırmak için araya giren genç adam kurşunların hedefi oldu.
Elazığ Yenice’de meydana gelen kavgada birkaç ay önce askerden gelen Yusuf Çaça, kurşunlandı.
AMACI SADECE KAVGAYI AYIRMAKTI
Olayın yaşandığı yoldan geçerken kavgayı ayırmak isteyen Çaça, şahıslardan birinin ateş etmesi sonucu yaralandı.
TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınana Çaça, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı. Acı haberin ailesine ulaştırılan Çaça'nın 3 ay önce askerden geldiği öğrenildi.
Jandarma olay ile ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.
Düzenleyen: Kübra Şenal - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı