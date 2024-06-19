Amansız bir hastalıkla mücadele ediyordu Eski CHP'li Karaahmet hayatını kaybetti

Düzenleyen: Baki Sancak 19 Haziran 2024 22:56 - Güncelleme: 19 Haziran 2024 23:03 - Güncelleme:

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Bir süredir amansız bir hastalıkla mücadele eden CHP'nin bir önceki dönem İl Genel Meclis Üyesi Mehmet Janrat Karaahmet, hayatını kaybetti.