CHP'den AK Parti'ye bayram ziyareti! Asgari ücret diyaloğu dikkat çekti

Bayramlaşmak için AK Parti'nin kapısını çalan ilk parti CHP oldu. Ziyarete asgari ücret diyaloğu damga vurdu. CHP heyetinin başındaki Deniz Yavuzyılmaz, asgari ücrette iyileştirme yapılmasının önemine dikkat çekti. AK Parti'den Belgin Uygur ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın vatandaşın enflasyona ezdirilmeyeceği yönündeki açıklamalarını hatırlattı.

Kurban Bayramı'nın ikinci gününde partiler arası bayramlaşmalar başladı. AK Parti'yi ilk ziyaret eden parti CHP oldu. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, CHP Kadın Kolları MYK Üyesi Azize Çeroğlu ve Gençlik Kolları MYK Üyesi Eda Albayrak sabahın erken saatlerinde ziyarete gitti.

ASGARİ ÜCRET DİYALOĞU

Gazze gündemiyle başlayan bayramlaşmada daha sonra da ekonomi gündemi ele alındı. Yavuzyılmaz, asgari ücrette iyileştirme yapılmasının önemli olduğuna dikkat çekti. Uygur ise Erdoğan’ın vatandaşların enflasyona ezdirilmeyeceği mesajını verdiğini dile getirdi.

Ziyarette söz alan CHP'li Deniz Yavuzyılmaz, "Söz uçar yazı kalır. Önümüzdeki süreçte asgari ücrette bir iyileştirme yapılması konusunda vatandaşımızın büyük bir beklentisi var. Gerçekten ekonominin iyileştirilmesi dert ediniliyorsa asgari ücretin mutlaka iyileştirilmesi gerekiyor. İyileştirilmediği takdirde biz de vatandaşımızın sesine ses olmak için sahada olacağız. Güçlü sesimizi duyuracağız. Umarız bu bayramda sizler bu müjdeyi verirsiniz" ifadelerini kullandı.

"NORMALLEŞME VE DİYALOG SÜRECİ ÇOK ÖNEMLİ"

Bu ziyaretin ardından MHP heyeti AK Parti Genel Merkezi’ne geldi. CHP Genel Merkezi’nin ilk ziyaretçisi de AK Parti heyeti oldu. MKYK Üyesi Hasan Sert’in başkanlık ettiği AK Parti heyetini CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel karşıladı.

Yücel, “Normalleşme ve diyalog süreci çok önemli” dedi. Sert de normalleşmenin önemine dikkat çekti, “Yerel yönetimlerde siz, merkezi yönetimde biz başarılı olmak zorundayız.” ifadesini kullandı.

8 PARTİ İLE BAYRAMLAŞILACAK

AK Parti'yi bugün CHP, MHP, HÜDA PAR, YRP, BBP, DSP, İYİ Parti ve Vatan Partisi ziyaret etmiş olacak. Bayramlaşma öğle saatlerinde sona erecek.

ERDOĞAN, BAHÇELİ VE ÖZEL'İ ARADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan da hem MHP lideri Devlet Bahçeli'yi hem CHP lideri Özgür Özel'i telefonla arayarak bayramlaştı. Bugün de heyetler bayramlaşacak. Beklentimiz yeni anayasa ve ekonomi alanındaki gelişmeler.