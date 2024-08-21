Ankara Kızılcahamam’da ormanlık alanda yangın çıktı! Alevler Bolu'ya sıçradı

Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinde bulunan ormanlık alanda yangın çıktı. Ekiplerin alevlerle mücadelesi sürerken yangın, Bolu'nun Gerede ilçesindeki ormanlık alana sıçradı.

Ankara’nın Kızılcahamam ilçesine bağlı Şahinler mahallesinde bulunan ormanlık alanda yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların yangını fark edip ihbar etmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi ve yangın söndürme çalışmalarına başlandı.

GEREDE'YE SIÇRADI

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi, arazöz, tanker ve 2 helikopter sevk edildi. Ankara-Bolu sınırında başlayan yangın daha sonra Bolu'nun Gerede ilçesindeki ormanlık alana sıçradı. Ekiplerin yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.

VALİLİK'TEN AÇIKLAMA GELDİ

Yangının Gerede'ye sıçraması üzerine Bolu Valiliğinden açıklama yapıldı. Açıklamada, "Ankara ili Kızılcahamam ilçesinde bugün saat 12.28 sıralarında başlayan ve ilimiz Gerede ilçesi Demirler köyü mevkisine sirayet eden orman yangınına Valiliğimizin koordinesinde müdahale edilmekte olup söndürme çalışmaları devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.