Ankara merkezli 12 ilde Jandarma ve MASAK koordinesinde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonlarında 25 şüpheli yakalandı. İçişleri Bakanlığı, internet siteleri ve sosyal medya reklamlarıyla vatandaşları dolandırarak hesaplarında 2 milyar 200 milyon TL para hareketliliği oluşturduğu belirlenen zanlıların 1 şirket, 3 taşınmaz, 8 taşınır ile 1.423 banka ve kripto varlık hesabına el konulduğunu duyurdu.

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İçişleri Bakanlığı, Ankara merkezli 12 ilde "yasa dışı bahis" suçuna yönelik düzenlenen operasyonlarda 25 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Bakanlığın açıklamasına göre, yakalanan şüphelilerin hesaplarında toplam 2 milyar 200 milyon TL para hareketliliği tespit edildi.

Operasyonlar, Jandarma Genel Komutanlığı KOM ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, MASAK ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde planlandı. Saha çalışmaları ise Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirildi.

SOSYAL MEDYA REKLAMLARIYLA HAKSIZ KAZANÇ SAĞLADILAR

Yapılan çalışmalar sonucunda şüphelilerin internet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları ve yasa dışı para transferlerine aracılık ettikleri belirlendi. Zanlıların ayrıca sosyal medya platformlarında yasa dışı bahis reklamı yaparak haksız kazanç sağladıkları ve bahis sitelerine kullanıcı yönlendirmesi yaparak vatandaşları dolandırdıkları tespit edildi.

1.423 BANKA VE KRİPTO VARLIK HESABINA EL KONULDU

Soruşturma çerçevesinde "Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerinin Aklanması" suçu kapsamında şüphelilerin mal varlıklarına yönelik işlem yapıldı. Bu kapsamda şüphelilere ait 1 şirket, 3 taşınmaz, 8 taşınır ile 1.423 banka ve kripto varlık hesabına el konuldu.

"MÜCADELEMİZİ KARARLILIKLA SÜRDÜRÜYORUZ"

İçişleri Bakanlığı, operasyonlara ilişkin açıklamasında, "Vatandaşlarımızı yasa dışı bahis tuzağından korumak için siber suçlarla mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı. Açıklamada, operasyonda görev alan Jandarma teşkilatı, ilgili daire başkanlıkları, MASAK ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tebrik edildi.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : ABDULLAH AYDEMİR Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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