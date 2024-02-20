Ankara merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu: 12 gözaltı kararı

Düzenleyen: Sinem Eryilmaz / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 20 Şubat 2024 08:55 - Güncelleme: 20 Şubat 2024 09:01 - Güncelleme:

FETÖ, Gözaltı, Haber

Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı

2011-2013 yılları arasında yapılan KPDS, ALES, ÜDS ve YDS sınavlarına ilişkin yürütülen soruşturmalar kapsamında, 12 şüphelinin Ankara merkezli 6 ilde eş zamanlı olarak gözaltına alınmasına karar verildi.