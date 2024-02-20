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    • Haberler > Gündem > Ankara merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu: 12 gözaltı kararı

    Ankara merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu: 12 gözaltı kararı

    Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    - Güncelleme:
    Ankara merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu: 12 gözaltı kararı
    FETÖ, Gözaltı, Haber

    Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    2011-2013 yılları arasında yapılan KPDS, ALES, ÜDS ve YDS sınavlarına ilişkin yürütülen soruşturmalar kapsamında, 12 şüphelinin Ankara merkezli 6 ilde eş zamanlı olarak gözaltına alınmasına karar verildi.

    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensupları tarafından 2011-2013 yılları arasında yapılan KPDS, ALES, ÜDS, YDS sınav sorularının usulsüz şekilde alınarak, sınav öncesi örgüt mensuplarına dağıtılmak suretiyle haksız menfaat temin edilmesine yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında 12 şüphelinin, Ankara merkezli 6 ilde, eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verildi.

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    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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