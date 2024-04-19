Ankara şiddetli fırtına bekleniyor! Valilik önlem alınması için uyarı yaptı

İstanbullular dikkat! Hem fırtına hem kuvvetli yağış geliyor

İstanbullular dikkat! Hem fırtına hem kuvvetli yağış geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yarın için sağanak ve fırtına uyarısı verdi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yarın için sağanak ve fırtına uyarısı verdi

Ankara Valiliği uyarı yaptı! Ankara'da şiddetli fırtına bekleniyor! Ankara'da hava nasıl olacak? Yarın Ankara'da yağmur var mı? Ankara hava durumu hakkında detaylı bilgi için haberimizin devamını inceleyebilirsiniz...

Ankara Valiliği ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre bu gece Ankara'da şiddetli fırtına beklendiğini duyurdu. Valilik yaşanabilecek olumsuzluklara karşı halkı dikkatli olmaya ve gerekli tedbirleri almaya çağırdı. Güvenlik ve önlem konusunda hassas bir tutum sergileneceği vurgulandı. Ankara hava durumu hakkında detaylı bilgiler...

YARIN HAVA NASIL OLACAK? ANKARA'DA ŞİDDETLİ FIRTINA BEKLENİYOR

Ankara'da hava durumuyla ilgili önemli bir uyarı geldi. Ankara Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son verilere göre, il genelinde bu gece kuvvetli fırtına bekleniyor.

Valilik tarafından yapılan açıklamada gece saatlerinden itibaren başlayacak olan kuvvetli fırtına nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Ankara Valiliği, fırtınanın etkisi altında kalan bölgelerde olası zararların önlenmesi için gerekli önlemlerin alınacağını ve vatandaşların güvenliğinin sağlanması için titizlikle çalışılacağını belirtti. Halkın, olası risklere karşı dikkatli olması ve gerektiğinde acil durumlar için yetkililere başvurması önemle vurgulandı.