Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Meteoroloji Genel Müdürlüğü yarın için sağanak ve fırtına uyarısı verdi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yarın için sağanak ve fırtına uyarısı verdi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Meteoroloji Genel Müdürlüğü yarın için sağanak ve fırtına uyarısı verdi

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, önümüzdeki günler için önemli bir hava durumu uyarısı yaparak vatandaşları bilgilendirdi. Yapılan açıklamalara göre, özellikle Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'ın iç kesimlerinde kuvvetli sağanak yağışlar bekleniyor. İşte yarın hava durumu için detaylar...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son raporuna göre, yarın için bazı bölgelerde şiddetli hava koşulları bekleniyor. Yarın hava nasıl olacak? sorusuna cevap olarak işte hava durumu ile ilgili ayrıntılar...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yarın için sağanak ve fırtına uyarısı verdi - 1. Resim

YARIN HAVA NASIL?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, önemli bir hava durumu uyarısıyla kamuoyunu bilgilendirdi. Yapılan açıklamaya göre, bu gece saatlerinden itibaren Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'ın iç kesimlerinde lokal olarak kuvvetli sağanak yağışlar ve gök gürültülü sağanaklar bekleniyor.

Yarın sabah saat 9.00'a kadar devam etmesi beklenen yağışlar sebebiyle sel, su baskını, yıldırım düşmesi, ulaşımda aksamalar, dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması önem taşıyor.

KARADENİZ BÖLGESİ İÇİN DE UYARI VERİLDİ

Ayrıca, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun doğusunda yarın güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına bekleniyor. Bu durumun ulaşımda aksamalara, çatı uçmasına, soba veya doğal gaz kaynaklı zehirlenmelere sebep olabileceği belirtiliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, vatandaşların olası olumsuz hava koşullarına karşı tedbirli olmalarını ve yetkililerden gelen uyarıları dikkate almalarını öneriyor.

İlgili Haberler

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Meslekten çıkarılabilecekler... Turist rehberleri için kanun teklifi TBMM'den geçerek yasalaştı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Selena dizisinin Selin karakteri Cansu Demirci hakkında - HaberlerSelena dizisinin Selin karakteri Cansu Demirci hakkındaTÜBİTAK Türk gibi düşünebilen yapay zeka geliştirecek - HaberlerTÜBİTAK Türk gibi düşünebilen yapay zeka geliştirecekManchester City Real Madrid Şampiyonlar Ligi ilk maçı 3-3’lük eşitlikle bitmişti - HaberlerManchester City Real Madrid Şampiyonlar Ligi ilk maçı 3-3’lük eşitlikle bitmiştiManchester City Real Madrid maçını Ertem Şener anlatıyor - HaberlerManchester City Real Madrid maçını Ertem Şener anlatıyorCumhurbaşkanı Erdoğan-Özgür Özel görüşmesi önümüzdeki günlerde yapılacak - HaberlerCumhurbaşkanı Erdoğan-Özgür Özel görüşmesi önümüzdeki günlerde yapılacakİstanbul-Sivas aktarmasız yüksek hızlı tren seferleri 7 saat sürüyor - Haberlerİstanbul-Sivas aktarmasız yüksek hızlı tren seferleri 7 saat sürüyor
Sonraki Haber Yükleniyor...