Ankara'da kahreden olay! 10 yaşındaki çocuk canından oldu
Düzenleyen: Sevda Altunbaş / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Kahreden olay Ankara'da yaşandı. 10 yaşındaki çocuk ailesi ile gittiği düğünde başından vuruldu. Maganda kurşunu yüzünden hastanelik olan talihsiz yavru kaldırıldığı hastanede 15 gün boyunca vermiş olduğu yaşam mücadelesini kaybetti.
Ankara'da 15 gün önce bir düğünde havaya ateş edilmesi sonucu başından yaralanan çocuk hayatını kaybetti. Olay 15 gün önce Sincan ilçesine bağlı Boyabası Mahallesi'nde bir düğünde meydana geldi.
ACI HABER 15 GÜN SONRA GELDİ
Gelin almak için davetlilerin geldiği sırada pompalı tüfekle havaya ateş açılması sonucu çıkan saçmalar 10 yaşındaki Seyfi Sarıoğlu'nun başına isabet etti. Talihsiz çocuk kaldırıldığı hastanede 15 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.
Düzenleyen: Sevda Altunbaş - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı