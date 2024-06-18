Ankara'da kahreden olay! 10 yaşındaki çocuk canından oldu

Düzenleyen: Sevda Altunbaş / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 18 Haziran 2024 06:24 - Güncelleme: 18 Haziran 2024 06:38 - Güncelleme:

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Kahreden olay Ankara'da yaşandı. 10 yaşındaki çocuk ailesi ile gittiği düğünde başından vuruldu. Maganda kurşunu yüzünden hastanelik olan talihsiz yavru kaldırıldığı hastanede 15 gün boyunca vermiş olduğu yaşam mücadelesini kaybetti.