Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Ankara'da kahreden olay! 10 yaşındaki çocuk canından oldu

Ankara'da kahreden olay! 10 yaşındaki çocuk canından oldu

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Ankara&#039;da kahreden olay! 10 yaşındaki çocuk canından oldu

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kahreden olay Ankara'da yaşandı. 10 yaşındaki çocuk ailesi ile gittiği düğünde başından vuruldu. Maganda kurşunu yüzünden hastanelik olan talihsiz yavru kaldırıldığı hastanede 15 gün boyunca vermiş olduğu yaşam mücadelesini kaybetti.

Ankara'da 15 gün önce bir düğünde havaya ateş edilmesi sonucu başından yaralanan çocuk hayatını kaybetti. Olay 15 gün önce Sincan ilçesine bağlı Boyabası Mahallesi'nde bir düğünde meydana geldi.

ACI HABER 15 GÜN SONRA GELDİ

Gelin almak için davetlilerin geldiği sırada pompalı tüfekle havaya ateş açılması sonucu çıkan saçmalar 10 yaşındaki Seyfi Sarıoğlu'nun başına isabet etti. Talihsiz çocuk kaldırıldığı hastanede 15 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
AK Parti kaynakları açıkladı! Casusluk suçu yeniden tanımlanıyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
AK Parti kaynakları açıkladı! Casusluk suçu yeniden tanımlanıyor - GündemCasusluk suçu yeniden tanımlanıyorEylem Tok ve oğlu bugün adalet karşısına çıkıyor! Duruşma saati belli oldu - GündemEylem Tok ve oğlu adalet karşısına çıkıyorBakan Koca "bir kez daha gördük" diyerek paylaştı! İşte trafikte hayat kurtaran fermuar yöntemi - GündemBakan Koca "bir kez daha gördük" diyerek paylaştıBayramda piknik alanı savaş alanına döndü! 2 grup sopalarla birbirine girdi, 5 kişi yaralandı - GündemKonya'da piknik alanı savaş alanına döndüSarıyer'deki otluk alanlarda peş peşe yangınlar! Biri söndü diğeri başladı, müdahaleler sürüyor - GündemKontrol altına alındı, soğutma sürüyorMalatya'da deprem sonrası uzmanlar "tehdit unsuru" diyerek uyardı - GündemUzmanlar 16 Şubat benzeri artçı diyerek uyardı
Sonraki Haber Yükleniyor...